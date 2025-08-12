「心の底から湧き出てくる感情を誤魔化すことができない」山形の主力FW藤本佳希が最下位の古巣・愛媛へ完全移籍
愛媛FCは12日、FW藤本佳希(31)がモンテディオ山形から完全移籍で加入することを発表した。背番号は「32」となる。
藤本はポストプレーに加え、クロスやラストパスに合わせる感覚に長けたストライカー。地元クラブの愛媛で2021年にキャリアハイのリーグ戦10得点を記録し、2022年に山形へ加入した。初年度は開幕12試合までに7ゴールを奪う活躍を見せたが、左膝の大怪我で手術。2023年に復帰すると、10得点を挙げてチームをJ1昇格プレーオフに導いた。
しかし、昨季は再び離脱する時期が続き、リーグ戦8試合の出場でノーゴール。今年4月の古巣・愛媛戦でリーグ戦2年ぶりのゴールを決めていた。
山形のクラブ公式サイトを通じ、「このクラブでもっとプレーがしたい気持ちもありましたが、自分の現状と今後のサッカー人生を含め、心の底から湧き出てくる感情を誤魔化すことができないので、このタイミングで移籍することにしました」と説明している。
続けて「山形で2人の子供が生まれて、2人の名前には青と白に纏わる漢字をそれぞれ入れました。僕だけでなく、家族にとっても山形は特別な場所です。大怪我した後に掲げてくれた横断幕も、大好きな僕のチャントも、ホームの最高の雰囲気も、全てのゴールも、僕の宝物です」と振り返った。
一方、愛媛の公式サイト上では「もう一度ここでプレーする機会を与えてくださったことに感謝します」とコメントしている。チームは現在、J3自動降格圏内の20位と苦戦。「このタイミングで自分を必要としてくれたクラブに応えるため、残留するために、自分の全ての力を注ぎます」と表明した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW藤本佳希
(ふじもと・よしき)
■生年月日
1994年2月3日(31歳)
■出身地
愛媛県
■身長/体重
178cm/78kg
■経歴
麻生FC-久米中-済美高-明治大-岡山-愛媛-山形
■出場歴
J2リーグ:225試合43得点
カップ戦:2試合1得点
天皇杯:7試合3得点
■コメント
▽愛媛
「もう一度ここでプレーする機会を与えてくださったことに感謝します。
このタイミングで自分を必要としてくれたクラブに応えるため、残留するために、自分の全ての力を注ぎます。
愛媛FCに関わる全ての皆さんが一つになって、この状況を必ず乗り越えましょう。
熱いサポートよろしくお願いします!」
▽山形
「3年半の間、お世話になりました。
このクラブでもっとプレーがしたい気持ちもありましたが、自分の現状と今後のサッカー人生を含め、心の底から湧き出てくる感情を誤魔化すことができないので、このタイミングで移籍することにしました。
山形で2人の子供が生まれて、2人の名前には青と白に纏わる漢字をそれぞれ入れました。
僕だけでなく、家族にとっても山形は特別な場所です。
大怪我した後に掲げてくれた横断幕も、大好きな僕のチャントも、ホームの最高の雰囲気も、全てのゴールも、僕の宝物です。
皆さんからたくさんの愛情を感じられたことがすごく幸せでした。
本当にありがとうございました!」
