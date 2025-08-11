ÁÆÉÊ¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÎ¥º§¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡È¥³¥ó¥È¡É¤Ç¸ÀµÚ¡¡Ê¿Ìî°½¡¢µ´Î¶±¡æÆ¤Ë¡ÖÃÏ¹ö¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Á¡ª¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê32¡Ë¤¬11Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÎ¥º§¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£ºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÐ¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡È»¿ÈÝ¡É¤ò¸ò¤¨¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁ´Éô¥³¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÊ¿Ìî°½¤¬Ã«¸ý¸»Ö¤ÈÎ¥º§¡¢µ´Î¶±¡æÆ¤¬°ìÈÌ½÷À¤ÈÎ¥º§¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âÎ¥º§·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤è¡£Á°¸þ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦!¤ª2¿Í¤È¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡Ö¤¿¤À¤¡!ÃÏ¹ö¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Á!!¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤µ¤¯Îö¡£
¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎ¥º§¤Ï¥¢¥«¥ó¤Ç¤¹¡£Î¥º§¤Ê¤ó¤«¤»¤óÊý¤¬¤¨¤¨¤ó¤ä¤«¤é¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ä¤½¤ó¤Ê¤ó¡£¤è¤¦¤³¤½¡Á!ÀèÇÚ¤Ç¤¹¡×¤È¼«µÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£