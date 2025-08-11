Ãæ¹ñ³¤·³¤ÈÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤¬·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¡Ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÁ¥¤Ø¤ÎË¸³²¹Ô°Ù¤ÎºÇÃæ¤Ë¡ÈÆ±»ÎÂÇ¤Á¡É¡¡Æî¥·¥Ê³¤¡¦¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¼þÊÕ
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ï¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÁ¥¤ËË¸³²¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤ÎÁ¥Æ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²èÌÌº¸¤«¤é±¦¤Ø²£ÀÚ¤ëÃæ¹ñ¤Î·³´Ï¤È¡¢±¦Â¦¤ÎÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤¬·ã¤·¤¤²»¤ò¤¿¤Æ¤Æ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ï¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¼þÊÕ¤Ç11ÆüÄ«Áá¤¯¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤ÎÁ¥¤«¤éË¸³²¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÃæ¹ñ³¤·³¤ÈÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤Ï¡¢Â»½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ò¹ÔÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï¡ÖË¡¤Ë´ð¤Å¤É¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ÎÎÅÚ¼ç¸¢¤È³¤ÍÎ¸¢±×¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾×ÆÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£