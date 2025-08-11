J2»¥ËÚ¡¢´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÀµ¼°È¯É½¡¡º£µ¨½¢Ç¤¤â10°ÌÄãÌÂ¡Ä25»î¹ç¤Ï»Ë¾å3°Ì¤ÎÃ»¤µ
25»î¹ç¤Ç10¾¡4Ê¬11ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ34¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤â½éÀïÇÔÂà
¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ï8·î11Æü¡¢´äÀ¯Âç¼ù´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡7Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æº£µ¨¤«¤é½¢Ç¤¡£1Ç¯¤Ç¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢¸½ºß10°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÇ¤¤Ë¤ÏU-18¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¼ÆÅÄ¿µ¸ã»á¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´äÀ¯´ÆÆÄ¡£°úÂà¸å¤Ï¸ÅÁã¤Î¼¯Åç¤È¥Ù¥È¥Ê¥à1Éô¥Ï¥Î¥¤FC¤Ç´ÆÆÄ¤ò·Ð¸³¤·¡¢º£µ¨¤«¤é»¥ËÚ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï³«Ëë4Ï¢ÇÔ¤Ç¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤â¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤È¤â¤Ë½éÀïÇÔÂà¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï6·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ3Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ë1-5¤ÇÂçÇÔ¡£¾å°Ì¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¤³¤È¤´¤È¤¯¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêÀï¤Ç¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¡£25»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ10¾¡4Ê¬11ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ34¤Ç¡¢¼«Æ°¾º³Ê¤Ë11º¹¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤Ï8º¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£´äÀ¯´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¶Ã¤¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î´°À®·Á¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÎºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¹¶¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎÄ©Àï¤ÎÁ´¤Æ¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÂ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¯¥é¥Ö30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»¥ËÚ¡£µÇ°¤ÎÇ¯¤òJ1¤Ç·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢13»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£ÅÓÃæ²òÇ¤¤Ï2015Ç¯¤Î¥¤¥ô¥£¥Ã¥Ä¥¡¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥ê¥Ã¥Á´ÆÆÄ°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¡£25»î¹ç¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤ÎÃ»¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÀ¯´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¶Ã¤¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î´°À®·Á¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î»î¹ç¤ÎºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¹¶¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎÄ©Àï¤ÎÁ´¤Æ¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë