¡ÉÇò¥¿¥¯¡ÉÍÆµ¿¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡ºßÆü¥Ù¥È¥Ê¥à¿ÍÁê¼ê¤ËÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤Ï¤¿¤é¤¤¤¿¤«¡¡ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡¡°¦ÃÎ
¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇµÒ¤ò¾è¤»¤ëÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»Ï©±¿Á÷Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Ç°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ë½»¤à39ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï6Æü¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ÇÃæÉô¶õ¹Á¤«¤éÅÄ¸¶»ÔÆâ¤Þ¤Ç±¿ÄÂ7000±ß¤ÇµÒ¤ò¾è¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÁ÷·Þ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¶â¤ÏÃÎ¿Í¤«¤é¸À¤¤¤À¤·¤¿¤³¤È¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ÎÃË¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷3¿Í¤òÅ¦È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤é¤¬¡¢´Ñ¸÷µÒÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤òÁê¼ê¤ËÇò¥¿¥¯¹Ô°Ù¤ò¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£