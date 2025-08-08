福岡県といえば、明太子やラーメン、もつ鍋など、おいしい好きにはたまらないグルメ天国。夏休みに旅行や帰省で訪れる人もいるのでは？ 今回は、九州在住のESSEフレンズエディターKEACONさんが、地元福岡・佐賀のスーパーで手軽に買える、お土産にもぴったりなイチオシ商品をご紹介します。

福岡発の隠れた逸品！プチプラだけど本格的

「くばら」は、あごだしで有名な「茅乃舎」と同じ、久原本家グループの調味料ブランド。福岡ではごく普通にスーパーに並んでいるのですが、友人によると関東ではなかなか見かけないのだとか。どれも300円前後と手ごろな価格なので、配りやすいお土産としてもオススメです。

1：和風だし香る山芋鉄板キット（238円）

福岡の居酒屋メニューとして定番の「山芋鉄板」。ふわふわ食感がやみつきになるおいしさなのですが、こちらが家で簡単につくれるキット。和風だし風味の下味粉や刻みのり、ソースが入っています。

つくり方はすりおろしたヤマイモに、下味粉と卵を混ぜてフライパンで焼くだけ。仕上げにソースと刻みのりをかければ完成です。

おつまみにも晩ごはんの一品にもぴったりな、私も大好きな居酒屋メニューです。

2：にんにく塩だれの辛みそ鉄板キット（238円）

こちらも福岡のソウルフードを再現できるキット。

あご魚醤（ぎょしょう）や塩麹を使用した「下味液」に豚肉を漬けこみ、キャベツと一緒にフライパンで炒めるだけのお手軽メニューです。「辛みそだれ」には、コチュジャンやニンニクの風味が効いているので、ご飯がすすむこと間違いなし！

3：キャベツのうまたれ（248円）

福岡の焼き鳥屋さんでは定番の、さっぱりしたポン酢タレがかかったざく切りのキャベツ。キャベツが無限に食べられるあのタレを、家でも楽しめます。

キャベツ以外にも、ドレッシング代わりにサラダにかけたり、焼いた鶏肉にかけてさっぱり食べたり。アレンジのきく便利なポン酢調味料です。

4：あごだし入りうどんスープ（188円）

福岡で料理によく使われる「あごだし」が入った、粉末うどんスープ。

お湯をそそぐだけで、うどんスープが完成。あとは、レンチンした冷凍うどんを追加すれば、簡単においしいうどんのでき上がりです。

小袋タイプなので、必要な分だけ使えるのもうれしいポイント。平日お昼のひとりごはんのときにも重宝してくれます。

次回の福岡旅行では、ぜひおみやげ選びにスーパーをのぞいてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。メーカーや店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください

※ はすべて税込み価格です