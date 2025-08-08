¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó»ÊÎáÅã¤¬J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤Ë¸ÀµÚ¡ª¡Ö¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤â¥Ù¥ì¡¼¥¶¤â¤³¤Î·Á¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»ÊÎáÅã¤¬J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï£¸·î£¶Æü¡¢DF¹ËÅçÍªÅÍ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþV¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Î24ºÐ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢º£Ç¯£··î¤Ë¤ÏE-£±Áª¼ê¸¢¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñÀï¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ËÅç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾Â¨Åú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃæÂ¼¼ÒÄ¹¤ä¾ëÊ¡´ÆÆÄ¡¢Á´¤Æ¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¡¢²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸½ºß¥Á¡¼¥à¤¬J£±¤Ç16°Ì¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ë¸ø¼°X¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2020Ç¯¤Þ¤ÇÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤ÎMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤À¡£
¡¡ÅìµþV¤Î°ÜÀÒ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢»×¤¤¤òÈ¯¿®¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£´Ø¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£°ÜÀÒ¤Ï¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤â¥Ù¥ì¡¼¥¶¤â¤³¤Î·Á¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ªÎÐ¤Î¥Ï¡¼¥È¡×¤È³¤³°°ÜÀÒ¤ÎºÇÁ±¤Î·Á¤È¤·¤Æ¾Î¤¨¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¡¢Í±ËÜ¸÷¤Î·è¤á¥«¥Ã¥È¡¢·§Ã«¼Ó´õ¤Î¥¥é¥¥é¥Í¥¤¥ë...¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óFIFA¸ø¼°¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï£¸·î£¶Æü¡¢DF¹ËÅçÍªÅÍ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþV¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Î24ºÐ¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¡£¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢º£Ç¯£··î¤Ë¤ÏE-£±Áª¼ê¸¢¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñÀï¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ËÅç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ÏÀµÄ¾Â¨Åú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃæÂ¼¼ÒÄ¹¤ä¾ëÊ¡´ÆÆÄ¡¢Á´¤Æ¤Î¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¡¢²÷¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸½ºß¥Á¡¼¥à¤¬J£±¤Ç16°Ì¤È¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ë¸ø¼°X¤ÇÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2020Ç¯¤Þ¤ÇÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¤ÎMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤À¡£
¡¡ÅìµþV¤Î°ÜÀÒ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢»×¤¤¤òÈ¯¿®¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£´Ø¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£°ÜÀÒ¤Ï¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤â¥Ù¥ì¡¼¥¶¤â¤³¤Î·Á¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ªÎÐ¤Î¥Ï¡¼¥È¡×¤È³¤³°°ÜÀÒ¤ÎºÇÁ±¤Î·Á¤È¤·¤Æ¾Î¤¨¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹Ã«ÀîÍ£¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¡¢Í±ËÜ¸÷¤Î·è¤á¥«¥Ã¥È¡¢·§Ã«¼Ó´õ¤Î¥¥é¥¥é¥Í¥¤¥ë...¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥óFIFA¸ø¼°¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼