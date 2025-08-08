Ä®ÅÄÎÜÍ£¡ß»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ö³¹Ãæ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¹ñÆâ¤ÏÍ¾Íµ¤ÇÆ²¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Ä®ÅÄÎÜÍ£Áª¼ê¤ÏÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤·¤«ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÎÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬¸ò¤ï¤¹²ñÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¼¡Âè¤Ë¶ÛÄ¥¤â²ò¤±¤ÆÃçÎÉ¤¯ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡photo by Koreeda Ukyo
¨¡¨¡¡¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÖÅÄÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤ËÆ±¤¸¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê¾¾»³ÆàÌ¤¡¿¼èºàÆü¡á¥Ú¥¢²ò¾ÃÈ¯É½Á°¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¤«¤éÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Á¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Î¤Ï¶ìÏ«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä®ÅÄÎÜÍ£¡Ê°Ê²¼¡§Ä®ÅÄ¡Ë¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¥Á¡¼¥à¡¢°ã¤¦¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¯¤Î¤Ï¡¢¤±¤Ã¤³¤¦»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê°Ê²¼¡§»ÖÅÄ¡Ë¡¡¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»þ¤¬¤¹¤´¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä®ÅÄ¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈIQ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê½Ð¤·¤¿¤é°ìµ¤¤Ë°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯Âé¸ïÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÖÅÄ¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Þ¤ï¤ê½Ð¤·¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
Ä®ÅÄ¡¡¤½¤ì¤¬Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»ÖÅÄ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âËÜÅö¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ä®ÅÄ¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖÅÄ¡¡»ä¤¬½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¹¤´¤µ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤ºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®ÅÄ¡¡¼«Ê¬¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»ÖÅÄ¡¡´ÑµÒ¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÇï¼ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¸«¤ë¤È¾Ð´é¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¶ÛÄ¥¤è¤ê¤â³Ú¤·¤µ¤¬¾¡¤Ã¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡ÖÊÑ¤Ê¤Î¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ú¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬10ÇÜ¤Ë¡Û
Ä®ÅÄ¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥ªÂç²ñ¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«¹ñ³«ºÅ¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡£
¡¡¥ê¥ªÂç²ñ¤Î»þ¤Ï¼ã¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÅìµþÂç²ñ¤Î»þ¤Ï¾å¤«¤é2ÈÖÌÜ¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤è¤ê¤âÀÕÇ¤´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ......¡£·ë²Ì¡¢¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖÅÄ¡¡¤¢¤Î»þ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®ÅÄ¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅìµþÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¡¢½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á¿Ê¤à¤¿¤Ó¤Ë¤À¤ó¤À¤óÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñÁ°¤ÏInstagram¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬2Ëü¿Í¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç²ñ¤¬½ª¤ï¤ë»þ¤Ë¤Ï20Ëü¿Í¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¹¤´¤Ã¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ÖÅÄ¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä®ÅÄ¡¡¼þ¤ê¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤ÆÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»ÖÅÄ¡¡¤Ç¤â¡¢ÅìµþÂç²ñ¤Ï1Ç¯±ä´ü¤·¤¿¤«¤é¡¢Ä´À°¤È¤«ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤âÂåÉ½Áª¼ê¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤ÆÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¤Ï´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ä®ÅÄ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È¼Â´¶¤Ç¤¤¿Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
»ÖÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸å¤Ï¡¢³¹Ãæ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ä®ÅÄ¡¡Á´Á³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»ÖÅÄ¡¡¤¨¤Ã¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¿Íµ¤¡¢¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ä®ÅÄ¡¡¿ÈÄ¹¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡Ê¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¯¤Æ¡ËÊ¶¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ÖÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡©
»ÖÅÄ¡¡¤¤¤ä¡¢¹ñÆâ¤ÏÍ¾Íµ¤ÇÆ²¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÕ¤Ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÇ®¤Î¹â¤¤Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤À¤È¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Ä®ÅÄ¡¡¤Ø¤¨¡Á¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÚÄ®ÅÄ¤Ï¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¡£»ÖÅÄ¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÇÉ¡Û
¨¡¨¡¡¡¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÖÅÄ¤µ¤ó¤ÏÇµÌÚºä46¤äÆü¸þºä46¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤«¡£
»ÖÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¾®¤µ¤¤»þ¤ÏÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï´ÚÎ®½÷»Ò¤È¤«¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Î»þ¤ËÀ¾Ìî¼·À¥¤µ¤ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÇµÌÚºä¤Ë»³²¼Èþ·î¤µ¤ó¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢ÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿ä¤·¤Ë......¡£
¡¡³Ú¶Ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Æ´¤ì¤Î½÷»Ò¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Î¢¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤â¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤«¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ä®ÅÄ¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»î¹çÁ°¤âµ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÄ°¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬±ï¤Ç¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥Ö¤Ë1²ó¤·¤«¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËèÇ¯¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖÅÄ¡¡¤¨¡¼¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿¤é´¶Æ°¤·¤½¤¦¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ä®ÅÄ¡¡»ä¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Þ¤ê³°¤Ë½Ð¤«¤±¤º¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ìë¤ËÍ§¤À¤Á¤È¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¼Ö¤Ç³¤¤Î¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡£
»ÖÅÄ¡¡¤ª¤·¤ã¤ì¤À¡£»ä¤Ïº£¡¢·§ËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÇÉ¤Ç¤¹¡£¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈþÍÆ¤È¤«¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÄ´¤Ù¤ÆÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¤ê¡£µÙ¤ß¤¬£²Æü¤¢¤Ã¤¿¤é1Æü¤ÏµÙÍÜ¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¡¢¤â¤¦1Æü¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£°¤ÁÉ¤È¤«·§ËÜ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ä®ÅÄ¡¡¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¡¡¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÅ¸³«¤äÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä®ÅÄ¡¡¤¢¤Þ¤êÀè¤Î¤³¤È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À°úÂà¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖÅÄ¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤......¡£¡Ú¥Ð¥¹¥±¤È¥Ð¥É¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Û
Ä®ÅÄ¡¡¤¿¤À¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢°úÂà¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤Æ²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤Ï¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÖÅÄ¡¡¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸½ÃÏ´ÑÀï¤Ç¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¶î¤±°ú¤¤È¤«¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä®ÅÄ¡¡¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
»ÖÅÄ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÏÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤ï¤ê¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤âÊ¹¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¿Í´ÖÅª¤ËÂº·É¤Ç¤¤ë¤·¡¢Í¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä®ÅÄ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÖÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤·¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î±ü¿¼¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª
¡Úprofile¡Û
Ä®ÅÄÎÜÍ£¡Ê¤Þ¤Á¤À¡¦¤ë¤¤¡Ë
1993Ç¯3·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô½Ð¿È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡á¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¡£»¥ËÚ»³¤Î¼ê¹â3Ç¯»þ¤Ë¹â¹»¥Ð¥¹¥±3´§¤òÃ£À®¡£Â´¶È¸å¤Î2011Ç¯¤ËÉÙ»ÎÄÌ¥ì¥Ã¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ËW¥ê¡¼¥°¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÏPG¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤Æ½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£2022Ç¯2·î¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥ß¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤·¡¢ÆüËÜ¿Í4¿ÍÌÜ¤ÎWNBA¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¥³¡¼¥È¥Í¡¼¥à¡á¥ë¥¤¡£¿ÈÄ¹162cm¡£
»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê¤·¤À¡¦¤Á¤Ï¤ë¡Ë
1997Ç¯4·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©Æî½©ÅÄ·´½Ð¿È¡£6ºÐ¤«¤é¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄÃæ¡¦¹â»þÂå¤Ï½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Î2016Ç¯¤ËºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¤ËÆþ¼Ò¡££±³ØÇ¯²¼¤Î¾¾»³ÆàÌ¤¤È¤Î¡Ö¥·¥À¥Þ¥Ä¡×¥Ú¥¢¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤ò½Å¤Í¤ë¡£2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2025Ç¯9·î¤è¤êº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¤È¿·¤¿¤Ê¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¹â°Ì2°Ì¡£¿ÈÄ¹162cm¡£