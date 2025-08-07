【倒産爆増】中小企業の大多数がゆでガエル状態で倒産爆増してしまう本当の理由。
動画『【倒産爆増】中小企業の大多数がゆでガエル状態で倒産爆増してしまう本当の理由。』で、黒字社長・市ノ澤翔氏が、飯田氏との対談形式で日本の中小企業に深刻化する“ゆでガエル倒産”の現状と、その真の原因について語った。市ノ澤氏は「時代に合わせて、ちゃんと変化していける会社が生き残り続けていく」と強調し、コロナ明けの現在も倒産が止まらない実態を詳しく解説した。
市ノ澤氏によると、帝国データバンクの統計からも明らかなように、コロナ関連倒産は2023年まで累計6,761件、2020年から年々急増し続けているという。しかも「今後も増え続けていくんじゃないかな。しばらくはそうだろうね」と、今後に対しても危機感を隠さない。また、実数は公表値よりさらに多い可能性が高いとし、「コロナで倒産したというより、もともと経営がうまくいっていなかった会社がコロナ融資で一時的に延命され、本来の体力が尽きて一気に倒産している」と“ゾンビ企業”の大量発生を指摘した。
倒産が増える本質的な理由についても、「本質的なところはコロナじゃない。うまくいく会社は、コロナだろうがなんだろうが利益を出すために変化できた」とバッサリ。単に補助金や融資で延命に走ったり、「赤字でいい」という安易なアドバイスを受け入れてしまう経営者層の危うさも批判。「商売をするなら利益を出すのが正義。赤字会社で幸せな社員はいない」と断言した。
さらに市ノ澤氏は、中小企業における経営者の高齢化と世代間ギャップにも警鐘を鳴らす。「サービス提供者の年齢が上がりすぎて、消費者の価値観と乖離している。過去の成功体験や価値観にすがったままだと、時代に取り残されていく」として、若い感覚を積極的に取り入れ、できるだけ早いうちから次世代経営者に経験を積ませることの重要性も説く。
動画の締めくくりで市ノ澤氏は、「最も重要なことは、言い訳してないで利益を出せ。経営者はできない理由を探すより、どうすればできるかを考えて対策を早く打つこと」と熱く呼びかけ、「この動画を擦り切れるくらい見て、経営マインドと数字の知識を身につけてほしい」と視聴者にエールを送った。
