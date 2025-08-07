《やす子騒動から1年》フワちゃん イタリアに語学留学中だった！仕事仲間には「復帰したい」と熱望
「フワちゃん本人はとにかく復帰できると信じているようです。かつての仕事仲間に最近も『復帰したい』と力強く話していたと聞いています。現実的にはなかなか難しいのですが…」（テレビ局関係者）
昨年8月、やす子（26）に対してX上で《おまえは偉くない》《予選敗退でーす》などと綴ったフワちゃん（現在は削除済み）。不適切な投稿により、出演していた「Google Pixel」のCM動画は非公開に、パーソナリティを務めていたラジオ番組『フワちゃんのオールナイトニッポン0』（ニッポン放送）は打ち切りになるなど、表舞台から姿を消した。昨春に海外移住を発表し、やす子騒動により《自分のことを見つめ直す時間に》として芸能活動を休止してから1年となるが、徐々に動き出していたようだ。
「7月下旬、フワちゃんがファン向けにXの有料サブスクリプションサービスで“色々ゆっくり考えてます”などと、約1年ぶりに投稿をしていました。親指を立てた“グッドポーズ”の写真も添え、その爪にはフワちゃんらしいド派手なネイルが施されていたのです」（WEBメディア編集者）
昨年6月には自らのXで《サンフランシスコに語学留学してます！》と綴り、4枚の写真を投稿したり、昨年10月には都内でおこなわれた友人の朝日奈央（31）の結婚式に参列したりしていたことが報じられたフワちゃん。現在はどんな生活を送っているのだろうか。前出のテレビ局関係者は続ける。
「売れっ子だった当時のマネージャーはすでに離れてしまったと聞きました。現在はイタリアへ語学留学に行っているらしいです。海外生活のYouTubeを撮りだめしているかもしれませんね」
フワちゃんの仕事関係者はこう語る。
「フワちゃんは小学2年生のとき、父親の仕事の都合で、ロサンゼルスで生活していたこともあり、海外での暮らしが肌にあっているようです。2018年にYouTuberとして活動を始めたときも“世界を周遊してYouTubeを更新したい”と考えていたんです。テレビで人気が出て、海外に長期滞在することは難しくなりましたが、“オーストラリアに留学したかったけれど、新型コロナ禍のせいでできなくなった”と聞いたことがあります。
大手芸能事務所の養成所にいたころ、彼女はイタリアンレストランでバイトしていました。どんなバイトも長く続かなかった彼女ですが、この店だけは別。お客さんにタメ口のため、ホールからキッチンに異動になっただけで、いちばん長く続いたバイトだったとか。お店から持ち帰ったフォカッチャで貧乏生活をしのいでいたそうです。
そのバイトで貯めたお金で、当時の相方と人気パスタ専門店で塩バジリコのパスタを注文することが唯一の楽しみだったそうです。イタリアでは、自分の下積み時代を思い出しているのかもしれません」
フワちゃんの望み通り、また表舞台に復帰できるのだろうか。