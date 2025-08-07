この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

クルマ系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、フルモデルチェンジしたばかりのダイハツ新型ムーヴRSを購入し、納車後1か月レビューを公開した。オーナーならではの視点から、日常使いで感じた良い点6つと気になった点6つを詳細に解説している。ホンダ N‑BOX、スズキ スペーシア、三菱 デリカミニといった競合車種との比較もあり、新型ムーヴRSの実力が見えてくる。



まず、良い点として注目されたのが外観の進化である。オプション装備の「ダンディスポーツスタイル」は「黒で統一された見た目はかなりダンディ！ ゲッツ！」と高評価で、わずか1万1,000円で装着できる点も好評である。



利便性では、軽スーパーハイトワゴンほど全高はないものの、後席両側スライドドアを採用しており、「日常使いを考えれば、後席はスライドドアに越したことはない」と実用性が強調されている。さらに、キーを携帯した状態で近づくと自動でドアが開く「予約オープン機能」は、子育て世代や荷物が多い場面で「重宝しそう」と評価されている。収納面では、ナビ画面下のトレイやドア上部のグリップ部分など、「絶妙に便利な位置に絶妙なサイズのトレイがあるのは助かる」と手回り品の収容が便利であると指摘されている。



走行性能についても高評価で、軽自動車として「加速感もかなり良い」と、3,000回転以降でトルクが力強く立ち上がる点を評価している。静粛性に優れ、高速走行時の安定感も高く、「横風を受けにくい」というメリットもあるという。燃費は街乗りで14.4 km/L、高速で15.2 km/Lに達し、N‑BOXより優れる一方、スペーシアには及ばない点は残念である。ナビはパナソニック製10インチタイプで、「画面が大きくて見やすい」「操作もスムーズ」と高評価だ。電動パーキングブレーキのオートホールド機能にはメモリー機能が搭載されており、「メモリー機能付きオートホールドはありがたい」と便利さが強調されている。



一方、気になった点もいくつかある。内装パーツの質感については、ドアミラーウィンカーがなく、プラスチック素材が多用されているため、やや「安っぽい」と感じられ、競合車と比べると見劣りすると指摘されている。「ここはもう少しこだわってほしい」という率直な感想だ。シートアレンジにも改善余地があり、後席は前後スライドのみで、シートが床下に沈み込むダイブダウン機能がないため、「アレンジの豊富さや使い勝手で他車に劣る」と感じると述べている。「少し手抜き感がある」と率直な感想だ。



価格面では、ターボモデルの価格がスペーシアカスタムターボとほぼ同等である点が課題で、「軽自動車のコスパだけで見ればスペーシアに劣る」と、装備に対して価格が見合わないとの指摘がある。運転支援機能については、アダプティブクルーズコントロールは搭載されているが、レーンキープ機能は60 km/h以下では中央維持機能が解除されるなど、全車速対応ではない点が残念だ。インフォテインメント表示の情報量も少なく、4.2インチのカラー液晶では外気温などの表示に切り替えが必要で、「外気温くらい常時表示してもいいのでは」「せっかく液晶があるのに」と改善を期待する声がある。USB充電口はType‑Aが1口のみでType‑Cに非対応のため、「現代のスマホ事情を考えるとUSB充電口は充実していてほしい」「少し困る」との声もある。



ワンソクTube氏は、新型ムーヴRSを「普段の足車として使うなら十分」と評価する一方で、「他の軽自動車と冷静に比較されると、商品力では厳しい」とも総括。「ムーヴならではのわかりやすい強みがあればよかったが、現時点では見つけられない」と語っている。しかし、「走りの骨太さやダンディな見た目に惹かれる」ユーザーにとっては、選択肢になり得るとも述べている。