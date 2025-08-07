【ユニクロのオリーブ色】がセンス良い！ 大人世代もイケる♡「ミニ丈ワンピ」

ニュアンス感のある色味で、品の良さをまとえるオリーブ色。大人が夏コーデに取り入れるなら、【ユニクロ】から登場した程よい甘さの「ミニ丈ワンピ」がおすすめ。ティアードやギャザーなど女性らしさをたっぷり詰め込んだデザインながら、洗練された色味が大人顔に引き寄せます。今季はオリーブ色を上手に取り入れて、ハイセンスなコーデを目指してみて。

ティアード × ボリューム袖でフェミニンに

【ユニクロ】「ティアードミニワンピース」\2,990（税込・セール価格）

華やかな2段ティアードとトレンド感のあるボリューム袖で、着映え力を発揮しそうなミニ丈ワンピ。フェミニンなムードが漂う甘めのディテールですが、ニュアンス感のあるオリーブ色なら大人も取り入れやすそう。胸元のリボンは結んでワンポイントにしたり、結ばずに垂らして抜け感を演出するのも◎ 甘さをセーブしたい人は、パンツとレイヤードしてカジュアルに落とし込むのがおすすめ。

ギャザーを効かせたメリハリシルエットで大人可愛く

【ユニクロ】「コットンギャザーミニワンピース」\1,990（税込）

ネックライン・ショルダー・ウエストにたっぷりとギャザーを効かせたフェミニンなミニ丈ワンピ。ウエストからふわっと広がるフレアシルエットも、華やかで女性らしい印象を与えそう。洗練されたオリーブ色で甘くなりすぎず、大人世代の毎日コーデにマッチしやすい一着です。パンツとレイヤードして甘辛ミックスに、インナーにTシャツを合わせてカジュアルに、一枚あればコーデの幅が広がるはず。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M