ÉÍ¾¾»ÔÆ°Êª±à2¤«½ê¤Ë¡¢¼øÆý¤ä¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ê¿·¤·¤¤ÀßÈ÷¡ª¥Ï¥Þ¥Í¥Ä¡Ömamaro solana(TM)¡×

ハマネツは、同社の快適環境事業の一環として展開する屋外設置型ベビーケアルーム「mamaro solana(TM)」(ママロ ソラナ)が、動物園に全国で初めて導入されたことを発表。

ハマネツは、同社の快適環境事業の一環として展開する屋外設置型ベビーケアルーム「mamaro solana(TM)」(ママロ ソラナ)が、動物園に全国で初めて導入。

赤ちゃん連れ家族の子育て支援を目的に、浜松市動物園(静岡県浜松市)内に2か所、7月18日に設置しました。

【ベビーケアルーム「mamaro solana(TM)」について】

■エアコン装備で快適なベビーケアルームを実現

毎年のように話題となる猛暑は特に授乳やおむつ替えシーンにおいて大きな妨げとなります。

mamaro solana(TM)には100V仕様のエアコンが装備されています。

室内空間はベビーカーごと入ることができる広さがあり、上のお子様がいる場合、ご家族での入室も可能。

お子様から目を離すことなく安心して使えます。

特徴的な機能である「mamaro sofa(TM)」は、おむつ替え台が授乳時のソファに変化。

快適なベビーケアが可能です。

mamaro solana(TM)

mamaro solana(TM) おむつ替え台

mamaro sofa(TM)

■鍵付きのドアで、プライバシーの確保

「mamaro solana(TM)」が高い評価を得ている点として「プライバシーの確保」を挙げることができます。

従来のベビーケアルームについてソーシャルリスニングするだけでも下記の様な事例が挙げられます。

●授乳コーナーが通路とカーテンだけで区切られていた。

又は、1室を複数人で利用した。

●父親も授乳やおむつ替えをしたいが、ベビーケアルームは女性用が多く、男性は利用しづらい。

「mamaro solana(TM)」は、ユニット型の完全個室でドアは内側から鍵をかけることが可能です。

また、これまでの導入実績では公共施設(公園)や遊園地・公営競技場など、多様なところに設置されおり、ママ・パパどちらでも利用することができます。

■必要な場所に設置・増設でき、即日利用が可能

「mamaro solana(TM)」は、完成品で納入され100Vコンセントに差し込むだけで、すぐに利用することができます。

既存設備を改装するよりも非常に手軽にベビーケアルームを設置・増設することができます。

また、本体にキャスターが着いているので、イベントなど、人の流れに沿った最適な配置が可能です。

mamaro solana(TM) 簡単移動

【浜松市動物園について】

浜松市動物園は、静岡県浜松市の豊かな自然に囲まれた多種多様な動物たちが暮らす魅力的な動物園です。

動物園としての見どころに加え、小さなお子様連れのご家族に安心して、そして存分に楽しめる様々な取り組みを行っています。

●所在地 : 静岡県浜松市中央区舘山寺町199

●電話番号 : 053-487-1122

●アクセス : JR浜松駅北口バスターミナル1番のりば「30 舘山寺温泉」行き、

約40分「動物園」で下車

