Steamが大量のアダルトゲームを削除している件を受け、Steam上で削除・却下・禁止・引退して配信されなくなったゲームやビジュアルノベルなどをまとめた「Steam Banned and Removed Games」が公開されています。Steam Banned and Removed Gameshttps://bannedgames.netlify.app/2025年7月16日、Steamがゲーム開発者向けに公開している「Steamworksドキュメント」を更新し、Steamで公開すべきではないものに「Steamの決済サービス業者、関連カードネットワークや銀行、インターネットネットワークプロバイダーなどによって定められた規則や基準に違反する可能性のあるコンテンツ。 特に、特定の種類の成人指定(アダルトオンリー)コンテンツ」というルールを追加しました。Steamがルールを更新したのと同時に、Steamでは大量のアダルトゲームが削除され始めます。Steamがゲームを削除した理由は、反ポルノ団体による決済プラットフォームへの圧力が原因であることが、団体の共同創設者による勝利宣言により明らかになりました。

Steamが大量のアダルトゲームを削除したのち反ポルノ団体が「小児性愛ゲーマーへの勝利」を宣言、日本のX(旧Twitter)でも「ゲーマー激怒」がトレンド入り - GIGAZINEそんなSteamによるアダルトゲーム規制に合わせて登場したのが、「Steam Banned and Removed Games」です。同プロジェクトはSteam上で規制により削除・禁止されたゲームだけでなく、規制を受け自主的に配信を取り止めたゲームなどもリスト化しています。Steam上から消えたゲームをリスト化する理由は、「Steamにおけるコンテンツのライフサイクルや審査の仕組みに関心のある人々にとって、有益な情報源となることを目指しています。Steamプラットフォーム上でのゲームやアプリの変遷・排除の実態についての洞察を提供します」と記されていました。なお、Steam上ではさまざまなコンテンツがモデレーションされていますが、Steam Banned and Removed Gamesでリスト化しているのはアダルトゲーム、ビジュアルノベル、アニメ系ゲームのみで、データ収集は2018年から行われているとのことです。データ収集がスタートした2018年からSteam上から消えたアダルトゲーム、ビジュアルノベル、アニメ系ゲームの合計は3126本、このうち削除されたタイトルは1492本、リストから消えたのは473本、未公開のタイトルは1144本です。ページ上部中央にある検索ボックスから、ゲームタイトルや開発者名、パブリッシャー名でSteam上から消えたゲームを検索することも可能。基本的には以下のように、Steam上から消えたアダルトゲーム、ビジュアルノベル、アニメ系ゲームの作品名、ビジュアルが消えた日付と共に並んで表示されます。指摘の通り、7月16日には55本のアダルトゲーム、ビジュアルノベル、アニメ系ゲームがSteam上から消えていました。特定の作品をクリック。すると、作品名、開発元、アプリID、公式画像、詳細、関連リンク、動画などがチェックできます。なお、Steam Banned and Removed Gamesは公開情報をベースにリスト化を行っており、透明性と正確性を重視していることをアピールしています。情報源となっているのはSteamのコミュニティ、削除されたストアページ、開発者の証言や信頼できる情報源からの情報などです。注意事項として、「公開情報に依存しているため、未発見・非公開で配信を拒絶されたアプリなどはリストに含まれない可能性があります」とも記されています。