名古屋市中村区にあるストリングスホテル 名古屋では、2025年7月〜8月の特定日に、ホテル1階「グラスハウス」にて、海の世界を表現したフォトジェニックレストラン「Ristorante Mare Blu 〜リストランテ マーレ ブルー〜」をオープンします。

まるで神秘的な青い海の世界に入り込んだような美しい空間演出の中、ホテル総料理長・シェフパティシエが監修するコース仕立てのイタリア料理とデザート、海からインスピレーションを受けたフォトジェニックなドリンクを楽しめる限定イベントです。

リストランテ マーレ ブルーは期間中の特定日の18時から21時の開催(2時間制)で、早めの時間はガラスドームからの差し込む日光のおかげで明るく白っぽく見えるのですが、日が落ちるにつれて青色のライトが織りなす幻想的なブルーの空間へと変化していきます。

クラゲをイメージしたシャンデリアや波のように揺れる天井の布のひだを眺めていると、海の中にいるような気持ちになるかもしれません。視覚的にも涼しげですし、エアコンが効いた室内空間なので夏の暑さや湿気とも無縁で快適に過ごせます。

ブルーにライトアップされたアートフラワーで彩られたフォトスポットでは、映える写真を撮影できます。友達同士やカップル、家族で、ドレスコードを「青」と決めていくのも楽しそうです。

プランにはソフトドリンク飲み放題が含まれており、ウーロン茶やオレンジジュースなどの定番ドリンクのほか、海を表現したノンアルコールカクテル「シーモクテル」(造語)もいただけます。

シーモクテルは、日の出とともに赤く染まる朝の海を表現した「アルバ」(いちごレモネード)、太陽の光を浴びてキラキラ輝く真昼の海を表現した「ルーチェ」(パイングレープフルーツ)、静寂で神秘的な夜の海を表現した「カルマ」(ブルーカルピス)の3種類。もちろん、おかわり自由です。

オプションで、「青のスパークリングワイン飲み放題」「アルコール各種飲み放題」「スペシャルドリンク飲み放題」も付けられます。青のスパークリングワインは、フランス産の「ラ・ヴァーグ・ブルー」という、ソーヴィニヨン・ブラン100%の美しい水色のワインです。

アルコール各種飲み放題は、シーカクテル3種類(赤ワインベースの「ベリーロッソ」、白ワインベースの「ブルーオペレーター」、ココナッツリキュールベースの「マリブサーブ」)、生ビール、赤ワイン、白ワイン、ウイスキー(ハイボール含む)がおかわり自由です。

最初に提供される料理は、オニオンサワークリームといっしょにいただくサーモンマリネと萌黄色のケークサレ。甘くない惣菜系のケーキで、萌黄色の生地にはほうれん草が使われています。

ブッフェスタイルのサラダバーには、色鮮やかな夏の地場野菜や海藻、ポテトサラダ、鰆と芝海老のエスカベッシュ、合鴨炙り焼きなどが並びます。

コース仕立てではありますが、お腹の空き具合や好みに合わせて冷前菜を選べるのは嬉しいです。

自家製フォカッチャは香ばしく、ふんわりやわらかく食感で、いくらでも食べられそうなほど。

にんにくの香りが食欲をそそる、しらすと彩りトマトのアヒージョ(写真は2名分)。トマトを頬張ると、口の中で熱々のオイルとトマトの果汁がほとばしります。旨みが溶け込んだ熱々のオリーブオイルにフォカッチャを浸して食べるのも最高です。

メインのお肉は、牛カイノミのグリリアータ 甘酢生姜のコンディメント 黒胡椒ソース。カイノミはバラ肉の背中に近い希少部位で、赤身のやわらかさと脂身の旨みを兼ね備えているのが特徴です。桜チップのスモークで香り付けをし、目の前で蓋を取ってくれる演出も楽しめます。

お肉はやわらかく、とろけるような舌触りで、黒胡椒のソースでさらに旨みが引き立ちます。サラダバーのみビュッフェスタイルですが、それ以外の料理はコース仕立てて、席に座ったまま最適な状態でサーブしてもらえるので、ゆったり優雅に過ごせるのもよいなと感じました。

パスタはオレキエッテ 海老と青紫蘇のジェノベーゼ ペコリーノチーズをのせて。オレキエッテは、イタリア語で「小さな耳」という意味を持つ、プーリア州生まれのショートパスタです。

目の前で塩気のあるチーズ「ペコリーノ・ロマーノ」をすりおろしてパスタにかけてくれるので、おろしたてのチーズの香りが広がって食欲をそそります。チーズは「ストップ」というまでかけてくれるので、チーズ好きな方はぜひたっぷりかけてもらってください。

デザートは白桃のベリーヌ ヨーグルトのエスプーマ。下から、赤桃のジュレ、白桃のジュレ、桃とマンゴーのコンポート、白桃アイス、ヨーグルトのクレマ(クリームソース)が層になっており、ココナッツのメレンゲスティックが飾られています。ひんやり、さっぱりとしたおいしさです。

Ristorante Mare Blu 〜リストランテ マーレ ブルー〜は、2025年7月〜8月の特定日、18:00〜21:00(内2時間制 18:00〜20:00 /18:30〜20:30 /19:00〜21:00)の開催です。開催日が限られるので、早めの予約をおすすめします。(完全予約制)

海を感じるフォトジェニックレストランで、この夏の素敵な想い出を作ってみませんか。

また、ストリングスホテル 名古屋では、2025年7月14日から9月30日の期間中、「〜STRINGS AQUA ROOM〜名古屋港水族館チケット付き宿泊プラン」を1日1組限定で販売しています。まるで神秘的な水中にいるかのような没入感のあるコンセプトルーム「STRINGS AQUA ROOM」と、名古屋港水族館の入館チケットを始めとした5大特典付きで、非日常感あふれるホテルステイを楽しめます。

本記事で紹介したリストランテ マーレ ブルーをディナーオプションとしてつけることも可能です。詳細は、〜STRINGS AQUA ROOM〜名古屋港水族館チケット付き宿泊プランをご確認ください。

名称 ストリングスホテル 名古屋

所在地 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

アクセス JR名古屋駅桜通口より徒歩15分、あおなみ線ささしまライブ駅より徒歩3分

公式サイト 【夏季限定オープン】Ristorante Mare Blu 〜リストランテ マーレ ブルー〜

