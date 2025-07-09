『テレ東音楽祭2025～夏～』郷ひろみ、なにわ男子、氷川きよし、ME:I、ゆずが“応援団”に就任！番組を強力にサポート
■ASKAが歌番組で約20年ぶりに「YAH YAH YAH」を披露！JAYWALKは、中村耕一の歌唱で「何も言えなくて…夏」をパフォーマンス
7月9日17時30分より『テレ東音楽祭2025～夏～』が放送。最新の人気アーティスト＆楽曲に加えて、テレ東に眠る秘蔵映像や懐かし映像なども大放出。往年の名曲から最旬曲まで約4時間半の生放送で届けられる。
■番組をサポートする“応援団”が登場！
今回、MCが不在となる『テレ東音楽祭』。このたび、番組を強力にサポートする豪華な顔ぶれの“応援団”が結成されることが明らかとなった。
＜応援団＞ ※50音順
郷ひろみ
なにわ男子
氷川きよし
ME:I
ゆず
さらに、スタジオゲストにニューヨークを迎え、進行の田中アナウンサーとともに番組を盛り上げていく。
アーティストと番組が一体となって届けられる『テレ東音楽祭』に期待しよう。
■番組の注目ポイント
◇ASKAが歌番組で約20年ぶりに「YAH YAH YAH」を歌唱。
◇JAYWALK脱退後、ソロ活動を続けている中村耕一がJAYWALKと合流。「何も言えなくて…夏」を披露。
番組情報
テレビ東京系『テレ東音楽祭2025～夏～』
07/09（水）17:30～21:54 ※生放送（一部事前収録あり）
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
※ TVer ではリアルタイム配信＆見逃し配信、ネットもテレ東では見逃し配信を実施予定。
※見逃し配信は、準備でき次第、順次配信
進行：田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
中継：齋藤陽（テレビ東京アナウンサー）
ゲスト：ニューヨーク
出演アーティスト：
＜第1弾＞
INI、ASKA、IS:SUE、imase、ViViD、AKB48、&TEAM、Kis-My-Ft2、木根尚登、
CANDY TUNE、郷ひろみ、柴田聡子、鈴木亜美、SUPER BEAVER、Daoko、DOZAN11 aka 三木道三、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、乃木坂46、HANA、原田知世、氷川きよし、hitomi、藤田恵美（Le Couple）、ME:I、宮崎薫（※崎はたつさきが正式表記）、M!LK、RIP SLYME、LIL LEAGUE、和田アキ子（五十音順）
＜第2弾＞
アンダーグラフ、石川浩司（元たま）、ORANGE RANGE、GAO、Crystal Kay、ササキオサム（MOON CHILD）、サスケ、JAYWALK、女子十二楽坊、ソナーポケット、大事MANブラザーズ立川俊之、チェキッ娘、TEE、D-51、なかざわけんじ（元H2O）、NOKKO、のん、花＊花、藤岡藤巻、堀込泰行、前田有嬉（元Whiteberry）、森高千里、矢井田 瞳、ゆず（五十音順）
『テレ東音楽祭2025～夏～』OFFICIAL SITE
https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2025/