韓国酒場が中目黒に誕生！ 屋台料理を味わえるテラス席も（東京・中目黒）

韓国ポチャ イヨサンソウル(東京・中目黒)

韓国ストリートグルメを本場の雰囲気で

リアルな韓国の夜の雰囲気を楽しめる「韓国ポチャ イヨサンソウル」が、6月17日中目黒にオープンしました。中目黒駅から徒歩2分、目黒川沿いの素敵な場所です。店名の「イヨサン(143)」とは、“I love you”や“I miss you”のメッセージを込められているそう。

店内奥のスペース 出典:じゅりぽんさん

店内は本場韓国の雰囲気を感じられるテーブル席や、半個室の席も用意。テラス席は目黒川の目の前にあり、景色を楽しみながらお酒を飲むこともできます。

屋台感を楽しめるテラス席 写真:食べログマガジン編集部

テラス席では、にんにくが香る「マヌルカルビ」や「チャプチェ」「マンドゥ」などを味わえるテラス限定のコース(5,000円)も。

テラス席限定メニュー

人気のチキンとビールの組み合わせ「チメク」を楽しめるのはもちろん、トッポギ(580円)、韓国おでん(300円)、ヘムルチム(1,380円)など夜のソウルを彷彿させるストリートグルメが揃います。

蒸した海鮮を旨辛ソースで絡めた鉄板料理「ヘムルチム」

また、“セルフラーメンコーナー”ではインスタント麺(550円)に好きなトッピングを入れて作ることができます。お好みの調味料で味変も可能です。コンビニでインスタントラーメンを購入し、その場で調理して楽しむソウルの漢江(ハンガン)で人気の新感覚のグルメです。

セルフラーメンコーナー 写真:食べログマガジン編集部

平日11:30〜15:00、土日祝日11:00〜16:00にはビビンバ(980円)、プルコギ(1,280円)や冷麺(1,180円)などランチメニューも用意。

韓国を旅しているような空間で、気軽なおつまみや本格的な一品料理など、韓国屋台グルメを楽しんでみませんか。

食べログレビュアーのコメント

セルフラーメン 出典:KIKI_poyo◡̈⃝︎さん

『韓国屋台文化のポチャを進化させたネオ屋台スタイルで

好きなチャミスルを選んで屋台料理と楽しめる

目の前仕上げのライブ感ある

ジョンゴルでしっかりと食事ができるし

〆の漢江ラーメンはセルフコーナーがあり

豊富なトッピングでアレンジを加え

自分だけの一杯を作る面白さ

ここまで韓国旅行気分を味わえる

体験型のお店はなかったから流行っちまうだろうな』(la-luce)

<店舗情報>◆韓国ポチャ イヨサンソウル住所 : 東京都目黒区上目黒1-7-8 Aperto Nakameguro 1FTEL : 050-5456-3080

