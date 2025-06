オカベは、オカベの公式ECサイトにおける昨年2024年のお中元人気商品ランキングを発表しました。

半田そうめんのオカベ「お中元人気商品ランキングTOP3」

オカベは、オカベの公式ECサイトにおける昨年2024年のお中元人気商品ランキングを発表!

またランキングをもとにした2025年お中元特集ページ「オカベの麺で味わう夏の涼。」を公開しました。

■昨年のお中元人気商品ランキングTOP3

【1位 半田手延めん「オカベの麺」36人前】

徳島県の半田地域に約300年続く伝統の手延べ製法でオカベが作る、不動の一番人気「オカベの麺」の36人前徳用箱セット。

1本に18の麺の層ができている「オカベの麺」は、強いコシともちもち食感、そしてツルツルののど越しが特長です。

半田手延めん「オカベの麺」36人前

【2位 詰合せセット(オカベの麺・ほっと麺・手延そば・ふしめん)】

4種の麺がセットになったオカベの人気詰合せセットが2位にランクイン。

定番商品「オカベの麺」2袋に加え、手延べ製法で作るもちもち食感の「半田手延そば」2袋、オカベの麺の約2倍の太さの「ほっと麺」2袋、麺を製造する際の端っこでくるんと丸く平たい麺が特長の「ふしめん」1袋が豪華に入っています。

色々な種類が楽しめるので、贈りものやオカベをまだ知らない方へぴったりの商品です。

詰合せセット

【3位 半田手延めん「オカベの麺」つゆセット化粧箱18人前】

「オカベの麺」6袋とつゆがセットになり、化粧箱に入ったギフト向けの商品です。

つゆは、「オカベの麺」に合うように作られた四国らしい少し甘めのつゆで、贈られた方が届いてすぐ食べられるため便利だと好評の。

半田手延めん「オカベの麺」つゆセット

■番外編:夏季限定「極細めん」化粧箱30人前

上位3位の他に番外編として紹介したいのが、夏季限定「極細めん」の10袋セットです。

「極細めん」は「オカベの麺」より細く一般的な素麺ほどの太さで、オカベが作る中で最も細い麺です。

オカベ独自に1本に18もの麺の層を作りながら細く延ばして出来上がる「極細めん」は、長年携わっている麺職人でさえ至難の業。

細いのに驚きのコシとのど越しはこの時期限定の人気商品で、大切な方へのお中元にも自信を持ってオススメできる逸品です。

(70代女性)

夏季限定「極細めん」化粧箱30人前

■オカベのこだわりの麺づくり

・厳選した素材と職人技

厳選した素材と職人技

麺づくりの基本は、小麦粉・塩・水のみ。

シンプルなだけに素材の味がストレートに感じられます。

そのため、素材は丁寧に厳選したものを使用しています。

小麦粉は小麦の中心部分のみ…お米に例えるなら、大吟醸に使う部分のみを使用しており、これが雑味のない甘みを生み出します。

塩は小麦粉の甘みを最大限に引き立たせるよう、並塩と自然塩(伯方の塩とうず塩)を絶妙な割合でブレンドしています。

これらの厳選した素材を、熟練の麺職人たちが日々の気温や湿度によって最適なバランスに調整しています。

・美味しさが決まる“18の麺の層”

18層にも重なった麺の帯

オカベの麺は、3本の帯を1本に、2本の帯を1本にと三つ編みを編んでいくように何度も繰り返し、最終18もの麺の層を作り出します。

麺を休ませながらこの工程を丁寧に行うことで、ソフトでありながらもコシの強い麺になります。

・オカベの一番の特徴、“ねじり”

ねじりまき

オカベでは、徳島県の半田地域に約300年前から伝わる半田そうめんの伝統製法に加えて、“ねじり”をしっかり効かせているところがポイントです。

この工程により、麺の組織がらせん状になり、コシが強くのど越しの良い麺ができあがります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 一位は半田手延めん「オカベの麺」36人前!半田そうめんのオカベ「お中元人気商品ランキングTOP3」 appeared first on Dtimes.