【事前登録キャンペーン】 開催期間:6月21日 ~ 7月1日23時59分

ネクソンは、PC用オンラインMMORPG「メイプルストーリー」において7月2日より実施する夏の大型アップデート「NEXT」に先駆け、事前登録キャンペーンを開催している。

6月21日よりスタートした「NEXT事前登録キャンペーン」では、特設サイトからの事前登録でゲーム内アイテム「綿飴ピンクビーン(20日)」が、またXでのリポスト(RP)でNEXTアップデートのオリジナルグッズやAmazonギフトカードなどがもらえる。

さらに、「メイプルストーリー」やNEXTアップデートなどのテーマに沿って制作した動画を応募し選出されると、テーマに応じてNEXONポイントがもらえる「メイプルコンテンツチャレンジ」も開催される。ゲーム内では、NEXTアップデートに向けたキャラクター育成に役立つアイテムがもらえる、出席イベント「What’s NEXT」も開催中。

また、NEXTアップデートの特設サイトでは、開催予定のイベントやアップデートの概要が、一足先に公開されている。

NEXT事前登録キャンペーン

【【メイプルストーリー】NEXT | アップデートPV】

開催期間:6月21日(土) ~ 7月1日(火)23時59分

7月2日から始まる夏の大型アップデート「NEXT」に先駆け、事前登録キャンペーンが開催されている。

NEXTアップデートの特設サイトから事前登録すると、ペット「綿飴ピンクビーン(20日)」(ゲーム内アイテム)がもらえるほか、NEXTアップデートで初登場となるNPC「ブルーミー」のアクリルブロックが、抽選で15名に当たる。

合わせて、シグナスの描き下ろしイラストをあしらった特製キャンバスアートボードや、Amazonギフトカードが当たるXキャンペーンも同時開催される。

キャンペーン内容

A. 特設サイトから事前登録

●応募方法:NEXTアップデート特設サイトより事前登録すると、応募完了。

(事前登録にはログインが必要)

●賞品

・綿飴ピンクビーン(20日)…事前登録した人全員

賞品は7月2日にゲーム内で配布される。

・ブルーミーのアクリルブロック…15名(抽選)

ブルーミーのアクリルブロック

B. リポストして応募

●応募方法

「メイプルストーリー」公式X(@MapleStory_JP)をフォロー後、下記のキャンペーン対象ポストをリポスト(RP)して応募する。

□「メイプルストーリー」の公式X

□対象ポスト

●賞品

・シグナス キャンバスアートボード…15名

・Amazonギフトカード 1,000円分…10名

シグナス キャンバスアートボード

※賞品画像はイメージのため、実物と異なる場合があります。

□キャンペーンの詳細、および応募規約等のページ

メイプルコンテンツチャレンジ

本企画では、職業紹介やキャラクター育成、NEXTアップデートの情報など、テーマに沿った動画コンテンツを制作して、「メイプルストーリー」の魅力やプレイに役立つ情報などを発信することができる。審査で見事選出された動画作品を制作した人には、ゲーム内での有料アイテム購入などに使用できるNEXONポイントが贈呈される。

□キャンペーンページ

応募方法

各募集テーマに沿った動画を制作し、YouTubeにアップして、キャンペーンページより応募する。1つのテーマにつき複数の応募も可能。

メイプルコンテンツチャレンジチームにて応募動画を審査し、見事選出されるとテーマに応じたNEXONポイントがもらえる。

募集テーマと賞品

テーマ1. NEXTアップデート

・募集期間:6月21日(土)~ 7月8日(火)23時59分

・結果発表:7月15日(火)

・賞品:50,000 NEXONポイント…10名

テーマ2. メイプルストーリーの多彩な職業

・募集期間:6月21日(土)~ 7月8日(火)23時59分

・結果発表:7月15日(火)

・賞品:20,000 NEXONポイント…5名

テーマ3以降は、キャンペーンページで順次公開される。

「What’s NEXT」イベント

開催期間:6月18日(水)~ 7月1日(火)23時59分

夏の大型アップデート「NEXT」の開始に先駆けて、ゲーム内では出席イベント「What’s NEXT」が開催されている。

【参加方法】

イベントを受諾したら、適正レベルモンスターを1日1,000体退治して、「完了する」ボタンを押す。

7月1日までは「参加プレゼント」の「VIPブースター」×25個、「上級EXP交換券」×1,000個、ソルエルダ等と合わせて、「NEXTウォーミングアップ」報酬では、「ボスモンスター攻撃時のダメージ」と「モンスター防御率無視」がそれぞれ最大20%増加するなど、様々なバフ効果を全10日間に渡って獲得できる。

□What’s NEXTイベントの詳細ページ

夏の大型アップデート「NEXT」の主な内容

チャレンジャーズワールド

バーニングワールドを超える、期間限定の「チャレンジャーズワールド」が登場。強力なバフや、キャラクターを作成するだけでもらえる様々なアイテムなど、キャラクターの育成を強力にサポートする。レベルミッションやボスミッションをクリアして手に入る「チャレンジャーズポイント」を集めると、等級がアップし、「カルマレジェンダリー潜在能力覚醒の書 100%(200レベル)」や、キャラクターレベルをLv200まで一気に上げられる「究極のユニオン成長の秘薬」などの報酬も獲得できる。

成長支援

おなじみの爆速成長バーニングイベントには、新たに「ハイパーバーニングMAX」が登場。バーニング対象キャラクターは、Lv260まで一度に5レベルずつアップする。さらに、Lv200まで一気に成長できるコンテンツ「テラブリンク」や、キャラクターをレベルアップさせて様々な報酬がもらえる「ダブルキノコパス」も開催される。

マスタリーコア完成

【「ハイパーバーニングMAX」PV】

6次職専用システムのHEXAマトリックスの「マスタリーコア」に、3次&4次コアが同時実装され、マスタリーコアがついに完成する。性能もエフェクトも強化されたスキルで、新しい戦闘体験を楽しめる。

暁星の祝宴

【「マスタリーコア3次4次」PV】

ゼルン・ダルモアの使徒たちが集まる「暁星の祝宴」に潜入し、報酬を手に入れよう。

「デイリー宴の準備」と「スペシャル宴の準備」の2つのイベントを進行して、本イベント限定アイテムや、成長に役立つ「超越成長の秘薬」、「ハイパーバーニングブースター」などの報酬アイテムを獲得することができる。

ブルーミーのスペシャルパーティー

【「暁星の祝宴」PV】

宴の準備で大忙しの侍従たちが、息抜きのために秘密空間でスペシャルパーティーを始めた。本イベントで初登場となるNPC「ブルーミー」と一緒に、パンチキングやすごろく、カードゲームなど様々なミニゲームに挑戦しよう。

「SUMMER SHOWCASE 2025 ‘NEXT'」アーカイブ公開中

6月21日に配信された、NEXTアップデートの情報を紹介する特別番組「SUMMER SHOWCASE 2025 ‘NEXT'」のアーカイブ動画が公開されている。NEXTアップデートの詳細情報や、開催イベントの内容がチェックできる。

【【メイプルストーリー】SUMMER SHOWCASE 2025 ‘NEXT'】

Copyright (C) 2009 NEXON Korea Corporation and NEXON Co.,Ltd. All Rights Reserved.