AI技術を活用しリアルタイム翻訳も！LiVrA「Sphere(スフィア)」

LiVrAは、AI技術を活用しリアルタイム翻訳を可能にした、多機能チャットサービス「Sphere(スフィア)」の提供を2025年6月18日(水)から開始しました。

LiVrA「Sphere(スフィア)」

■提供開始日・利用方法

提供開始日:2025年6月18日(水)

Sphere(スフィア)は現在、社内およびオフショア開発委託先スタッフでの利用を中心に展開しています。

このサービスは、AIを活用した次世代の多機能チャットサービスです。

「リアルタイム翻訳チャット」「AIチャットbot」を備え、企業の業務効率化や今までにないグローバルなコミュニケーションを可能にします。

また、現在開発中の追加機能「AIディスカッション」では、設定した職業や立場を持つAIと最大6人まで同時討論を行うことができます。

多角的な視点を取り入れた議論が可能となり、意思決定やアイデア創出を支援します。

これらの機能により「Sphere」は今後のビジネスの可能性を広げ、国際展開の強力なツールとして活用できます。

■Sphereの特徴

・リアルタイム翻訳チャット

AIが自動的に多言語のメッセージを翻訳し、異なる言語を話す相手ともリアルタイムでスムーズにコミュニケーションが可能に。

翻訳のON/OFFを切り替えられ、原文を確認したい時にも対応。

ビジネス会議や海外のクライアントとのやり取りに最適です。

リアルタイム翻訳チャットのイメージ画像

・AIチャットbot

カスタマイズ可能なAIチャットbotを作成し、社内の情報共有やカスタマーサポートを自動化。

AIによる自動応答で、カスタマーサポートの自動化・FAQ対応・社内ナレッジ共有等の社内/顧客対応の迅速化と効率化を実現します。

AIチャットボットのイメージ画像

・AIディスカッション機能(現在開発中 ※2025年6月18日(水)時点)

ユーザーが設定した職業や立場を持つAIと、最大6人まで同時に討論を行うことができます。

AIの立場や同調度合い(賛成・反対・中立)を自由に設定でき、ユーザーのニーズに合わせた柔軟なディスカッションが可能です。

■Sphereのメリット

(1) 言語の壁を超えたグローバルなコミュニケーション

「リアルタイム翻訳チャット」を活用することで、世界中のビジネスパートナーや顧客とスムーズにコミュニケーションが可能になります。

「言語が分からないから…」と諦めていた海外市場へのアプローチも容易になり、新たなビジネスチャンスが広がります。

(2) 販路拡大のチャンス

多言語対応の「リアルタイム翻訳チャット」により、海外の顧客や取引先とのやり取りを円滑にし、商談の成功率を向上させます。

言葉の壁を理由に断念していたマーケットへの進出が可能になり、新たな販路拡大の機会を生み出します。

(3) 業務負担の軽減、生産性の向上

AIチャットボットが問い合わせ対応を自動化し、従業員の業務負担を軽減。

さらに、AIディスカッション機能を活用することで、事前の議論やシミュレーションが可能となり、会議の質を向上させます。

効率的な情報共有ができるため、業務全体の生産性が向上します。

(4) 多様な視点の取り入れ

AIディスカッション機能により、異なる立場のAIと議論を重ねることで、従来の考え方にとらわれない多角的な意見を取り入れることが可能です。

意思決定の質を向上させ、新たなアイデアの創出につながります。

