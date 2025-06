あす14日開催の RIZIN 札幌大会『 RIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO』のファン イベント 「前夜祭」が13日、札幌市内で行われ、ゲストに RIZIN ファイターの秋元強真が参加した。ORICON NEWSは、「前夜祭」直前の秋元の インタビュー に成功。札幌大会の見どころ、そして7月27日の『超 RIZIN .4 真夏の喧嘩 祭り 』(さいたまスーパーアリーナ)で対戦するカルシャガ・ダウト ベック 戦、さらに来月のBreakingDown大阪大会に出場が決定した兄・優志についてなど、さまざまなトピックスについて聞いた。

■札幌大会の注目ファイターは「鹿志村仁之介選手。自分も去年に試合をするはずだったけど…」――「前夜祭」のゲスト出演は今回が初めてですか?【秋元】はい、そうです。北海道に来るのも初めてで、飛行機に乗ったのも10年ぶりだったのですが、けっこう苦手でちょっと揺れて怖かったです(笑)。こういう イベント に呼んでいただけて、自分も RIZIN ファイターになれた感じがしてうれしいですね。ただ、札幌は思ってたより寒くて、半袖で来ちゃって上着を持って来てないので、 RIZIN さんからパーカーとか羽織るものをもらえたらありがたいです(笑)。――あす開催の札幌大会の注目カードは?【秋元】後藤丈治選手と鹿志村仁之介選手の試合です。僕と鹿志村選手は去年3月にDEEPでやることになっていたのですが、直前でいろいろあって試合が流れてしまって。自分が前日に水抜きしてるときに中止が決まったんですけど(苦笑)。鹿志村選手は試合内容が面白い選手だし、後藤選手もトータルファイターなので鹿志村選手の寝技をどう攻略していくのか、楽しみな試合ですね。――メインのヴガール・ケラモフvs.木村柊也選手も注目度が高いです。【秋元】自分がいずれ戦うかもしれないので、これも楽しみです。ケラモフは元王者ですけど、木村選手も勝てるチャンスは全然あると思います。あと、CORO選手と鈴木嵐士くんはJAPAN TOP TEAM(JTT)でよく一緒に練習させてもらっていて、COROさんはすごく強いですし、嵐士くんも打撃の一発があって身体能力が高いので、どういう試合展開になるのか。期待したいですね。――秋元選手は昨年11月の名古屋大会に出場されましたが、首都圏と地方の大会で違いは感じましたか?【秋元】そうですね、僕は東京の大会でも直前の水抜きは ホテル でやるんですけど、地方だと必要最低限だけしか持って行けないので、いつも使ってるものが無いと気づいてもすぐに取りに行けないし、自分は東京でやりたいです(笑)。■「ダウト ベック のパンチをもらわず、自分のパンチを当ててKOして会場を爆発させます」――秋元選手の次戦が7・27『超 RIZIN .4』でのカルシャガ・ダウト ベック 戦と発表されましたが、強豪選手との対戦なのでファンからの反響も大きかったのでは?【秋元】すごく多かったですね。勝負論もけっこうある相手だと思うので、もう楽しみで早く試合をやりたいです。――ご自身のYouTubeでも発表されていましたが、 朝倉未来 さんからの電話で試合を提案されたんですよね?【秋元】そうです、まず未来さんからの電話にドキドキして、「ダウト ベック と」って言われてドキドキして、「俺はクレベルとやるから」って言われてさらにドキドキして(笑)。東京ドームの試合直後でしたけど、一気に試合モードになりました。――ダウト ベック 選手とはいつか戦うイメージは持っていましたか?【秋元】フェザー級でやっていくなら戦う可能性はあるなと思っていたし、SNSでも「やってほしい」っていう声がけっこう多かったんですけど、こんな早い段階とは思っていませんでした。――前戦では元王者の鈴木千裕選手に勝利するなどキャリアが豊富な選手ですが、その点についても不安はない?【秋元】ダウト ベック 選手がめちゃくちゃ強いのはわかってるんですけど、鈴木選手の打撃スタイルもMMAスタイルも僕とは全然違いますし、僕は自分からもテイクダウンを狙えて、タックルに来られても問題ないくらいグラウンドにも自信があります。だから、鈴木選手とダウト ベック 選手みたいな試合展開にはならないと思います。自分の戦い方ならダウト ベック 選手に勝てるけど、だからといって僕が鈴木選手にも勝てるかっていうのは、また違うと思っています。――ダウト ベック 選手の打撃は強力ですし、KOシーンも衝撃的です。【秋元】木下カラテ選手を倒したパンチはスゴかったですよね。ガクンと崩れて撃たれたのかと思っちゃいました。僕も警戒はしますけど、あのレベルのパンチをもらったら誰でも倒れるので、まずもらわないことが大事ですし、自分もパンチを当てたら倒せるのでKOを狙えると思っています。ダウト ベック 選手をKOしたら会場は大爆発するし、僕も爆発しますよ(笑)。――7年前の2018年には 朝倉未来 選手もダウト ベック 選手と対戦しているので、対策を伝授されていますか?【秋元】はい、この前ジムでけっこう教えていただいたんです。打撃コーチの小倉さんと練習しているときに未来さんが声をかけてくれて、いろいろ話して僕もイメージが湧いてきました。試合で対峙したことがある人の意見ってけっこう大事だと思いますし、「パンチは重い」と言っていました。怖さはあるんですけど、そこを楽しみながらスリルのある試合をしていきたいですね。■「18歳は濃い1年でしたけど、ダウト ベック に勝って19歳はもっと濃い1年にしたい!」――『超 RIZIN .4』は 朝倉未来 選手とクレベル・コイケ選手の再戦など、5月の『男 祭り 』に続いてJTTの選手も多数出場するので、ジムもいいムードになっていますか?【秋元】そうですね、未来さんも伊澤星花さんも出ますし、またピリピリした感じもしますけど、チームみんなで向かっている感じが僕はけっこう好きなので、みんなで一緒に勝ちたいです。――『男 祭り 』はJTTの選手への応援がすごかったので、『超 RIZIN .4』もたくさんのファンの方が会場に集まりそうですね。【秋元】ドームの声援はヤバかったですね、入場はめちゃくちゃ気持ちよかったです。『超 RIZIN .4』でもまた応援お願いします!――次が RIZIN で5戦目ですが、ダウト ベック 選手に勝利したら一気にフェザー級タイトル戦線に浮上します。このスピード感は想定通りですか?【秋元】でも、自分では去年の大みそかに元谷友貴選手に勝って、すでにチャンピオンになっているストーリーを描いていたので。そこからはズレてしまったんですけど、『男 祭り 』で高木凌選手に勝てて修正できたので、神様がこういうストーリーにしたのかもしれないです(笑)。――あまりの成長速度なので忘れている人も多いですが、秋元選手が RIZIN に参戦してからまだ1年も経ってないんですよね。【秋元】はい、金太郎選手と対戦したのが去年の9月29日で、18歳はだいぶ濃い1年でしたね(笑)。これだけ濃い経験をした18歳はなかなかいないので、他とは一緒にされたくないという自負があります。――19歳はもっと濃い1年になるかもしれないですね。【秋元】そうですね、ダウト ベック 選手に勝ってもっと濃くしたいですし、20歳になる前の10代のうちに RIZIN のチャンピオンになりたいです!―― RIZIN で勝ち続けていけば、いずれは 朝倉未来 選手との試合という可能性も出てくるのでは…?【秋元】それはヤバいですよ、ダメですね。ファンの方は盛り上がるかもしれないですけど、僕の気持ち的にはちょっと違うなっていう気がします。僕は未来さんと海さんがいなかったら格闘技をやっていないですし、そんなお二人と試合をするのはどうなんだろうって思っています。現時点では考えにくいですし、複雑ですね。■BreakingDown出場の兄は「ちょっと悪い方に行っちゃいまして…(笑)。でも今は練習を頑張っています」――ダウト ベック 戦に向けて準備で忙しくなりそうですが、お兄さんのBreakingDown参戦という驚きのニュースも飛び込んできました。【秋元】未来さんと動画で対談したときに「お兄ちゃんいるんだっけ?」みたいな話になりまして、僕と一緒に格闘技を始めたんですけど、途中で遊びの方が楽しくなってきて、ちょっと悪い方に行っちゃいまして…(笑)。僕の活躍を見て一度戻ってきてくれて、アマチュアDEEPにも出場したのですが、試合前日にクラブで飲んでたからすぐに負けちゃって。格闘技をナメてたので僕もけっこう言ったんですけど、いろいろあったなかで未来さんがいいタイミングで声をかけてくださって、BreakingDownに出場が決まりました。――来月の大阪大会でジョリー選手と対戦が決定して、オーディション動画では秋元選手も絡まれていましたね。【秋元】あれ何なんですかね(笑)。そうだ、1個言っていいですか?僕はヤマニハ選手っていう強い選手に勝って RIZIN に参戦したのに、なんでジョリー選手と試合って話が来るんですかって。絶対に来てないですよ、勘弁してください(笑)。【※BreakingDownのオーディション動画で、ジョリーが「 RIZIN デビュー戦ジョリーと秋元くんでどう、みたいな感じで榊原さんと実は試合決定になりかけとったんよ」と発言していたが、秋元選手は「いや全く来てないですね」と返答した】――ジョリー選手から「強真君しか興味ないからやろうよ」と挑発されて、即座に「撮影無しでここでやりましょうよ」とアンサーされていたのが、カッコよかったです!【秋元】本当にやりたかったですけどね(笑)。でも、兄貴もけっこう強いし、今は仕事を辞めて格闘技の練習だけをやっているんで、だいぶ成長してきた感じです。格闘技では僕が先輩なんでちょっと上から目線ですけど(笑)、全然勝てると思うし、僕もセコンドで初めてBreakingDownに行きます。『超 RIZIN .4』の直前ですけど、会場の雰囲気とか歓声も事前に感じたいですね。●『 RIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO』試合順・第15試合ヴガール・ケラモフ vs. 木村柊也・第14試合堀江圭功 vs. 西川大和・第13試合イルホム・ノジモフ vs. 新居すぐる・第12試合山本空良 vs. 鈴木博昭・第11試合ビクター・コレスニック vs. SA SU KE・第10試合/ RIZIN WORLD GP 2025 ヘビ ー級トーナメント 1回戦 アレクサンダー ・ソルダトキン vs. プリンス・アウンアラー・第9試合後藤丈治 vs. 鹿志村仁之介・第8試合シナ・カリミアン vs. 荒東“怪獣キラー”英貴・第7試合ソルト vs. 万智・第6試合中島太一 vs. CORO・第5試合マゲラム・ガサンザデ vs. 安藤達也・第4試合上野空大 vs. ファーパヤップ・GRABS・第3試合遠藤来生 vs. ザーシバーディン・第2試合としぞう vs. 鵜澤悠也・第1試合上野奏貴 vs. 山川賢誠・OPENING FIGHT 第4試合鈴木嵐士 vs. 早坂優瑠・OPENING FIGHT 第3試合小林大希 vs. 森永ユキト・OPENING FIGHT 第2試合西島恭平 vs. 林修 ・OPENING FIGHT 第1試合成田佑希 vs. 能登崇