【Nintendo Switch 2】 6月5日 発売予定 価格 日本語・国内専用:49,980円 マリオカート ワールドセット 日本語・国内専用:53,980円 多言語対応:69,980円

任天堂は、本日6月5日に新ハード「Nintendo Switch 2(Switch2)」を発売し、これに合わせ各メーカーより対応ソフトが同時発売される。

Switch2の本体と同時に20本以上のソフトが発売予定となっている。任天堂の完全新作タイトルとしては「マリオカート ワールド」が発売されるほか、グラフィックスが強化された「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition」および「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition」がラインナップ。また、ダウンロード専用タイトルとして「Nintendo Switch 2 のひみつ展」もお手頃な990円という価格で販売される。

各メーカーのタイトルとしては、スクウェア・エニックスの「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター」や、セガの「龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut」、コナミの「シャインポスト Be Your アイドル!」やマーベラスの「龍の国 ルーンファクトリー」などが登場。新作タイトルや過去に発売されたタイトルのリマスターなど多くのタイトルが発売される。

本記事ではこれらのローンチタイトルに加え、後日発売を予定しているタイトルについてもあわせて紹介していく。

マリオカート ワールド

※Nintendo Switch 2専用ソフト

価格:9,980円(パッケージ版)

8,980円(ダウンロード版)

レースゲーム「マリオカート」シリーズの最新作。最大24人対戦が可能になったほか、「サバイバル」や「フリーラン」といった新要素も搭載。Switch2本体とダウンロード版ソフトがセットになった同梱版も発売される。

□マイニンテンドーストアのページ

ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition

価格:8,678円(パッケージ版/ダウンロード版)

初代Switchのローンチソフトとして発売された「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」がSwitch2向けにも登場。グラフィックスの向上など様々な点が強化される。既存のソフトを所持している場合はアップグレードパス(1,000円)のみの購入でSwitch 2 Editionをプレイできる。

□マイニンテンドーストアのページ

ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition

価格:8,920円(パッケージ版)

8,900円(ダウンロード版)

空も冒険の舞台に含まれる「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」がSwitch 2 Editionとして発売される。「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition」と同様に、ソフトを所持している人はアップグレードパス(1,000円)を購入するとSwitch 2 Editionとして遊べる。

□マイニンテンドーストアのページ

Nintendo Switch 2 のひみつ展

※Nintendo Switch 2専用ソフト

価格:990円

Switch2に秘められたひみつに迫るダウンロード専用ソフト。マウス機能などを体験できるミニゲームやテックデモが収録されている。

□マイニンテンドーストアのページ

ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー HDリマスター

※Nintendo Switch 2専用ソフト

価格:4,950円

2012年に発売された「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー」のリマスター作品。Switch2に向けに最適化が行なわれるほか、新たなミニゲームが楽しめる。

□マイニンテンドーストアのページ

シャインポスト Be Your アイドル!

※Nintendo Switch 2専用ソフト

価格:8,800円(通常版)

11,000円(デジタルデラックスエディション)

コナミデジタルエンタテインメントとストレートエッジのメディアミックスコンテンツ「シャインポスト」を題材としたシミュレーションゲーム。アイドルたちの武道館でのライブを達成すべく。マネージャー兼アイドル事務所の社長として様々な選択を迫られる。

□マイニンテンドーストアのページ

Street Fighter 6 Years 1-2 ファイターズエディション

価格:8,789円(パッケージ版)

7,990円(ダウンロード版)

4,990円(ソフトのみの「Street Fighter 6」)

30年以上の歴史を持つ「ストリートファイター」シリーズの最新作がSwitch2に登場。Joy-Con 2を振って対戦する「カロリーコンテスト」は簡単な操作で、パーティーゲームとしても楽しめる。

□マイニンテンドーストアのページ

龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut

価格:5,940円

2015年に発売された「龍が如く0 誓いの場所」のディレクターズカット版。重要人物たちのシーンや、カチコミオンラインバトル」といったコンテンツがプレイ可能。「龍が如く0 誓いの場所 Director's Cut」としてはSwitch2のみの発売になる。

□マイニンテンドーストアのページ

龍の国 ルーンファクトリー Nintendo Switch 2 Edition

価格:8,678円(Nintendo Switch 2 Edition)

7,678円(Switch版)

「ルーンファクトリー」シリーズの最新作がついに発売。今作は和風のファンタジー世界「アズマ」を舞台に、神々を探す冒険に旅立つ。主人公は「スバル」と「カグヤ」のいずれかを選択可能で、おなじみの農業や恋愛も楽しめる。

□マイニンテンドーストアのページ

DELTARUNE

価格:3,980円

「UNDERTALE」の生みの親であるトビー・フォックス氏の新作RPG。全7Chapterになる予定で、今回Chapter4の完成に合わせて販売をスタート。残りのChapterについては後日無料配信が予定されている。

□マイニンテンドーストアのページ

アーケードアーカイブス2 リッジレーサー

価格:1,800円

1993年発売のレースゲーム「リッジレーサー」がアケアカシリーズとして蘇る。複数のセーブスロットなど機能面がアップデートされている。

□マイニンテンドーストアのページ

祇(くにつがみ):Path of the Goddess

価格:3,990円

和の世界とタワーディフェンスを組み合わせた本作がSwitch2でも発売される。携帯モードやテーブルモードなど各種モードへの対応に加え、マウス操作も可能になった。

□マイニンテンドーストアのページ

幻想水滸伝 I&II HDリマスター for Nintendo Switch 2 門の紋章戦争 / デュナン統一戦争

価格:5,500円

初代「幻想水滸伝」と「幻想水滸伝II」の2作をセットにHDリマスター化したタイトル。初代Switchでも発売されていたが、Switch2用ソフトとしてのリリースも決定した。

□マイニンテンドーストアのページ

サイバーパンク2077 アルティメットエディション

価格:9,878円

「ウィッチャー」シリーズを手掛けるCD PROJEKT REDのオープンワールドRPG。俳優のキアヌ・リーブス演じるキャラクターも登場する本作がSwitch2にやってくる。

□マイニンテンドーストアのページ

サバイバルキッズ

価格:7,480円

4人の子どもたちが無人島でサバイバルに挑戦。20年以上の歴史を持つタイトルで、秘密を解き明かし島からの脱出を目指そう。

□マイニンテンドーストアのページ

Sid Meier's Civilization VII Nintendo Switch 2 Edition

価格:7,700円(Switch用)

2月に満を持して発売された「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズ最新作がSwitch2に早くも登場。マウス操作にも対応しているため、PC版のような操作感でプレイ可能。

□マイニンテンドーストアのページ(アップグレードパスのページ)

スプリット・フィクション

※パッケージ版は7月10日に発売を予定

価格:6,900円

ゲームの祭典「The Game Awards 2021」にてGame of The Yearを獲得した「It Takes Two」のスタジオが送る2人プレイ専用ゲーム。SF作家とファンタジー作家という2人の主人公が手を取り合いながら多彩な世界を駆けていく。

□マイニンテンドーストアのページ

ソニック × シャドウ ジェネレーションズ

価格:6,589円

「ソニック ジェネレーションズ」と「シャドウ ジェネレーションズ」という2作品をセットにしたハイスピードアクションアドベンチャー。横スクロールスタイルのフィールドと3Dフィールドの冒険が待ち受けている。

□マイニンテンドーストアのページ

信長の野望・新生 with パワーアップキット Complete Edition

価格:11,880円

「信長の野望・新生 with パワーアップキット」に様々なコンテンツが収録されたエディションで、なんと2,200人以上の武将が登場する。マウス操作で多彩なシナリオが楽しめる。

□マイニンテンドーストアのページ

HITMAN World of Assassination - Signature Edition

価格:6,500円

エージェント47として様々なターゲットの排除を目指すステルスアクションゲーム。本作には「HITMAN」、「HITMAN 2」、「HITMAN 3」の3作品を含む様々なコンテンツが収録される。

□マイニンテンドーストアのページ

Fast Fusion

価格:2,500円

ハイテクなレースマシンを用いて反重力レースに挑む作品で、ハイスピードなレースバトルが楽しめる。近未来風のサーキットや自然豊かなフィールドなど、複数のコースが用意。

□マイニンテンドーストアのページ

フォートナイト

価格:無料

建築要素が勝利の鍵を握る「フォートナイト」がSwitch2にもやってくる。バトルロイヤルをはじめとした豊富なコンテンツがプレイ可能。

□マイニンテンドーストアのページ

ぷよぷよテトリス2S

価格:5,489円

落ちものパズル「ぷよぷよ」と「テトリス」が心ゆくまで楽しめる作品。今作では新要素として1つのフィールドを2人で操作するモード「いっしょにぷよテト」を収録し、マウス操作にも対応する。

□マイニンテンドーストアのページ

ホグワーツ・レガシー Hogwarts Legacy

価格:8,778円

Switchなど各種プラットフォームで発売されていた「ホグワーツ・レガシー」のSwitch2版が発売される。ハードのスペックを活かしたグラフィックスになっているほか、読み込み時間が短縮。ホグワーツの世界を冒険できる。

□マイニンテンドーストアのページ

6月6日以降に発売予定のソフト

RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚

発売日:6月19日

価格:6,578円

「デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団」のリマスター作品。葛葉ライドウとして大正二十年の帝都を駆ける。

□マイニンテンドーストアのページ

たまごっちのプチプチおみせっち おまちど~さま! Nintendo Switch 2 Edition

発売日:6月26日

価格:6,930円

「たまごっちのプチプチおみせっち」シリーズ最新作がついに発売。様々なおみせやさんでのミニゲームが楽しめる作品がSwitchとSwitch2向けに発売される。Switch2版はマウス操作で遊べるおみせやさんが追加されている。

□マイニンテンドーストアのページ

Shadow Labyrinth Nintendo Switch 2 Edition

発売日:7月17日

価格:未定

パックマンの遺伝子を宿した探索型2Dアクションゲーム。荒廃した世界を舞台に謎の黄色い球体の「PUCK」とともにステージ攻略を目指す。

□マイニンテンドーストアのページ

ドンキーコング バナンザ

※Nintendo Switch 2専用ソフト

発売日:7月17日

価格:7,980円(ダウンロード版)

8,980円(パッケージ版)

ドンキーコングの新たな3Dアクションゲームが満を持して発売される。本作はドンキーコングのパワーで壁や地面も破壊できる点がポイントで、パワフルなドンキーの冒険が待ち受けている。「マリオカート ワールド」と同じくSwitch2の専用かつ新作ソフト。

□マイニンテンドーストアのページ

スーパー マリオパーティ ジャンボリー Nintendo Switch 2 Edition + ジャンボリーTV

発売日:7月

価格:9,128円(パッケージ版)

Switch向けに発売中のパーティーゲーム「スーパー マリオパーティ ジャンボリー」に新要素が追加。視聴者参加型の「ジャンボリーTV」はカメラやマイクなどSwitch2の機能を活用したミニゲームが収録されている。なお、既存の「スーパー マリオパーティ ジャンボリー」を所持している人は、アップグレードパス(2,000円)を購入するとSwitch 2 Editionとして遊べる。

□マイニンテンドーストアのページ

伊達鍵は眠らない - From AI:ソムニウムファイル

発売日:7月25日

価格:5.478円

「AI:ソムニウムファイル」シリーズの最新作。初代の主人公「伊達鍵」が捜査パートとソムニウムパート、さらに密室に仕掛けられたギミックを解いていく脱出パートを解き明かしていく。

□マイニンテンドーストアのページ

WILD HEARTS S

発売日:7月

価格:5,980円

からくりを駆使して巨大な獣に立ち向かうハンティングアクション。和風なビジュアルも特徴の作品で、最大4人でのマルチプレイに対応する。

□マイニンテンドーストアのページ

EA SPORTS Madden NFL 26

発売日:8月15日

価格:9,800円

プロアメリカンフットボールリーグであるNFLのデータを収録するアメフトゲームの最新作。なお、日本語には非対応となっている。

□マイニンテンドーストアのページ

牧場物語 Let’s!風のグランドバザール Nintendo Switch 2 Edition

発売日:8月28日

価格:7,700円

「牧場物語」シリーズの最新作が発売される。今作はニンテンドーDS向けに発売された「ようこそ!風のバザールへ」を原作とした作品で、牧場づくりや作物を販売するバザールなどが盛り込まれている。

□マイニンテンドーストアのページ

星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition + スターリーワールド

発売日:8月

価格:8,578円(パッケージ版)

Switchで発売された「星のカービィ ディスカバリー」のSwitch2版。くるまやじはんきなどユニークな形に変形するほおばりヘンケイが特徴のタイトル。今作は新たなストーリー「スターリーワールド」が楽しめる形で、新たな「バネほおばり」なども登場する。こちらもSwitch用のソフトを所持している場合はアップグレードパス(2,000円)を購入することでSwitch 2 Editionをプレイできる。

□マイニンテンドーストアのページ

