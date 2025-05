山形県産「佐藤錦」を贅沢に使用！木村屋「さくらんぼ葛バー」

木村屋は、昨年試食会で大好評を博した「さくらんぼ葛バー」を改良し、2025年6月1日より販売を開始します。

木村屋「さくらんぼ葛バー」

■価格 :184円(税込)

■販売開始日:2025年6月1日

【販売期間・購入方法】

■販売期間:2025年6月1日〜2025年9月30日(予定)

■販売場所:木村屋 本店および鶴岡市、酒田市内各店

山形県産の高級さくらんぼ「佐藤錦」を使用。

葛ならではのひんやりぷるんとした新食感が楽しめる、地域の素材を活かした夏にぴったりのスイーツです。

【改良ポイント】

昨年の試食会でいただいたお客様の意見をもとに、使用するさくらんぼピューレを山形県産「佐藤錦」に変更しました。

さらに配合を微調整することで、より自然なさくらんぼの味わいを再現しています。

爽やかでフルーティーな甘さとぷるんとした食感が調和した、初夏にぴったりのお菓子です。

葛バー(さくらんぼ)イメージ02

【商品の特長】

(1) 山形県産の高級さくらんぼ「佐藤錦」を100%使用

山形を代表する高級品種「佐藤錦」の加工用さくらんぼを100%使用したピューレを贅沢に使いました。

(2) ひんやり、ぷるんとした食感が楽しめる

葛をベースに作られており、常温ではプルンとした食感、凍らせるとアイスバーのようなひんやりとした食感が楽しめます。

(3) 地域のさくらんぼを活用

山形県産のさくらんぼを積極的に使用し、加工品として新たな付加価値を生み出すことを目指して開発しました。

昨年、「さくらんぼらしい味を再現する加工技術を応用した生菓子開発」というテーマで山形県工業技術センター庄内試験場とトライアル共同研究を行い、さくらんぼの風味を生かす加工技術を取り入れています。

葛バー(さくらんぼ)イメージ03

葛バー(さくらんぼ)イメージ04

