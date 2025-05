スター猫「Muu」＆「短足マンチカンのプリンとメル」登場！BACON「ねこ休み展」

BACON(べーこん)は、200万人以上を動員した人気の猫クリエイターが集結する猫の合同写真展&物販展「ねこ休み展」を静岡パルコにて2025年6月14日(土)〜7月21日(月・祝)の期間限定で開催します。

開催日時: 2025年6月14日(土)〜6月29日(日)

営業時間: 10:30〜19:00(最終入場18:30)

※土日祝のみ10時開場

休館日 : なし

会場 : 静岡パルコ 3階 特設会場

〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料(※3歳以下の単独入場不可)

出展者 : 45組

主催 : 株式会社BACON

「ねこ休み展」は10周年記念の特別巡回展!

新作展示に加え、ここでしか手に入らない限定グッズが楽しめます。

■「ねこ休み展 2025 in 静岡」 -概要-

<『ねこ休み展』10周年!限定グッズ&新作満載の猫好き必見イベントが登場!>

2015年にスタートした猫の合同写真展&物販展「ねこ休み展」が、ついに10周年!累計来場者数は200万人を突破し、出展クリエイターの総SNSフォロワー数300万人超えの大人気イベントが、静岡パルコに約1年ぶりに凱旋します。

<静岡初公開!新たなスター猫「Muu」&「短足マンチカンのプリンとメル」が登場!>

Instagramで31万人のフォロワーを持つ「Muu(@muu_daybyday)」が、ついに写真展に初登場!むーくんの癒しあふれる日常を切り取った作品が、静岡の地で初公開されます。

その愛らしい表情や仕草は、見る人の心をやさしく包み込んでくれるはずです。

さらに、短足マンチカンの人気コンビ「プリンとメル(@purin_nyan)」も初出展!春らしい世界観の中で繰り広げられる、ふたりの仲睦まじいショットは必見です。

◆静岡の初夏に癒しのスター猫たちが大集合!

静岡パルコの会場には、人気猫クリエイターたちの新作が続々登場!

Instagramでフォロワー50万人を超える「むぎめし家(@mugimeshi323)」は、“こむぎ・こまる・ここあ”の3匹が織りなす、穏やかな日常を切り取った癒しの作品を展示。

思わず頬がゆるむような、心あたたまる空間が広がります。

さらに、付け襟姿がトレードマークの「寅ちゃん(@torachanthecat)」は、最新作「寅コレ」を初披露。

猫とファッションが融合した世界観は、猫好きはもちろんおしゃれ好きの心もくすぐります。

そのほか、X(旧Twitter)で52万人のフォロワーを持つ「うにちゃん(@unicouniuni3)」の愛らしい新作や、島猫写真で人気を集める写真家「あおいとり(@bluebirdjourney)」の写真集『ずっと気まま猫』から厳選した作品も展示。

のびやかに暮らす猫たちの姿が、静岡の初夏にやさしい彩りを添えます。

■「ねこ休み展 2025 in 静岡」グッズ一例

<福嶋吾然有>

・天使のミニ原画 4,950円

・マルチクリーナー 660円

・マルチクリーナー大 720円

・マルチクリーナー大(10周年限定ver) 720円

<SUIMIN>

・サコッシュ 1,980円

・メッシュポーチ 2,090円

・キルティングポーチ 1,870円

・ボアポシェット 2,640円

<Mai>

・ザビエル首輪 各種 1,870円

<Damyan.>

・にくきゅうグミチャーム 1,500円

・にくきゅうグミヘアクリップ 1,500円

<nemunoki paper item>

・KOREGASUKI!ポストカード 165円

・KOREGASUKI!スクエアメモ 275円

・Whip Cats Stamp Set 3,960円

<ほんだ猫>

・本を傷つけにくいしおり 1,100円

・ほんだ猫 めがねふき 1,430円

<tomo>

・ミニ原画(フレーム付き) 4,000円〜

・ニコの缶バッジ 350円

・ポストカード 200円

<ソラネコ>

・十二星座耳飾り ピアス・イヤリング 2,200円

<maoo>

・ポストカード 165円

・作品集 2,200円

・メッセージカード 440円

<necomilk>

・ねこはさまっちゃいましたシリーズ 1,400円〜

・ねこフレンチクルーラーシリーズ 1,800円〜

・レモンのフレンチクルーラー(キーホルダー) 1,700円

・さくらもちさん(キーホルダー) 1,500円

・三色ねこ団子とねこ桜もちのボールペン 1,300円

<おかもとあお>

・トートバッグ 2,530円

・タオルハンカチ 1,100円

・アクリルキーホルダー 1,100円

<torachanthecat>

・ひまわりと波のチョーカー 2,750円

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

