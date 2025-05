【ヤニねこ】 5月10日公開

【拡大画像へ】

「ヤニねこ」と「ドカ食いダイスキ!もちづきさん」の特別コラボマンガが、5月10日に、ヤンマガWebの「ヤニネコ」作品ページへ無料公開された。

「ヤニねこ」はにゃんにゃんファクトリー氏による、タバコが大好きなクズねこマンガ。コラボマンガでは、ヤニねこの世界にもちづきさんがゲスト出演。にゃんにゃんファクトリー氏が描いたもちづきさんが、次郎系ラーメン屋でヤニ子さんと遭遇する。

5月5日には、ヤングアニマルWebの「ドカ食いダイスキ! もちづきさん」のページにも「【ヤニねこ】コラボマンガ」が掲載されている。こちらは僅か3ページのマンガながら、まるよのかもめ氏が描くかわいいヤニ子さんともちづきさんによる、この世の地獄が体現されている。

「ヤニねこ×ドカ食いダイスキ!もちづきさん」特別コラボマンガのページ

「【ヤニねこ】コラボマンガ」のページ

(C) KODANSHA Ltd. All rights reserved.

(C)HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.