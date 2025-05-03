IHÍÑ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡õÆé¡¡Çã¤¤ÂØ¤¨»þ¤Ï¤¤¤Ä¡©¡¡¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ëÎÁÍý²È¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡¡IHÍÑ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥³¥ó¥í¤ò»È¤Ã¤ÆÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£IHÍÑ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤äÆé¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ËÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼§ÎÏÈ¯À¸¥³¥¤¥ë¤¬ÆéÄì¤Î¹Ýºà¤ËÈ¿±þ¤·¤ÆÈ¯Ç®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨»þ¤¬¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«È½ÃÇ¤·¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢³°õ¤È¥¥Ã¥Á¥óÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öo.e.c.¡ÊORIENTED ECOLOGY COOKING¡Ë¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ÎÁÍý²È¤ÎÏÆ²íÀ¤¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤·´¬¤Íñ¡×Ä´Íý»þ¤Ë¤¦¤Þ¤¯´¬¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÇã¤¤ÂØ¤¨»þ
Q¡¢¤º¤Ð¤ê¡¢IHÍÑ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡õÆé¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨»þ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÏÆ¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤º¡¢¡ØIHÀìÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤Æé¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç½ÐÍè¤¿¤è¤¦¤ËÎÁÍý¤¬¤¦¤Þ¤¯½ÐÍè¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÍñÎÁÍý¡£´Å¤¤Íñ¾Æ¤¤ä¤À¤·´¬¤Íñ¤ò´¬¤¯¤È¤¤ËÂ¦ÌÌ¤ÎÉôÊ¬¤¬¤Ï¤¬¤ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯´¬¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼ÑÊª¤ÎÌ£¤ÎÀ÷¤ß¤³¤ß¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿»þ¡£¤³¤ì¤é¤ÏÆé¤Î¹Ýºà¤¬IH¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Çã¤¤ÂØ¤¨»þ´ü¤È¤·¤Æ¤ÏÆé¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢Æé¤Î¹Ýºà¤ËËÄ¤é¤ß¤¬¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤âÇã¤¤ÂØ¤¨¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°²Ã¹©¤ò¤·¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï²Ã¹©¤¬¼è¤ì¤¿»þ¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢ ¡ØIHÆé¤Î¾ì¹ç¡Ù¤Ç¤¹¡£IHÀìÍÑ¤ÎÎÉ¤¤Æé¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é²Ã¹©¤ÎÆé°Ê³°¤Ï10Ç¯°Ê¾åÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¤Ï2009Ç¯È¯Çä¤Î³°õ¤Îo.e.c.¥·¥ê¡¼¥º¤òº£¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æé¤Î¼þ¤ê¤â¡Ê±ê¤ËÀú¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ËIH¤Î¾ì¹ç¤Û¤È¤ó¤É±ø¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¤ÎÆé¤ÏÃúÇ«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¼÷Ì¿¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é²Ã¹©¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇã¤¤ÂØ¤¨»þ¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¤È¤·¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ IH¡õ¥¬¥¹ÍÑ¤Î¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é²Ã¹©Æé¤Ï¡¢Ä´Íý¸å¤ËÆé¤¬¹â²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎµÞ¤ÊÎäµÑ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶õÊ²¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥ÃÁÇ¤¬Çí¤¬¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÂ°À¤Î¥Ø¥é¤Ê¤É¤Ç¥´¥·¥´¥·»¤¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤â¥Õ¥ÃÁÇ¤Î¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó°·¤¤¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ê¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é²Ã¹©¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.IHÍÑ¤È¥¬¥¹²ÐÍÑ¤Ç°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÏÆ¤µ¤ó¡Ö ¥¬¥¹ÍÑ¤ÎÆé¤ÏÆÃ¤Ë¹Ýºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢IH¤Ç»È¤¦Æé¤Ï¼§ÎÏ¥³¥¤¥ë¤«¤éÆéÄì¤Î¹Ýºà¤Ø¸úÎ¨ÎÉ¤¯Ç®¤òÅÁ¤¨¡¢ÆéÃæÁ´ÂÎ¤òÇ®¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢IH¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¹Ýºà¤ò»È¤Ã¤¿Æé¤òÁª¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¾Æ¤¾å¤¬¤ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤·¤ß¤¬¤è¤¤¤Ê¤É¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍýºî¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×
Q.Ä¹¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿Êý¤¬¤è¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÆ¤µ¤ó¡ÖÆÃ¤ËIH¤À¤±¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Ä´Íý¸å¤Þ¤ÀÇ®¤¤¤¦¤Á¤ËÎä¿å¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¿å¤ò¤«¤±¤Æ¥¸¥å¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Û¤ÉÇ®¤¤¤È¥Õ¥ÃÁÇ¤¬½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Æé¤¬ÊÑ·Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¬¥¹²Ð¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢IH¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÆéÄì¤¬È¯Ç®¤¹¤ë¤Î¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥¤¥ó¥°²Ã¹©¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ëÆé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÏÌý»é¤Ê¤É¤òÉß¤¤¤Æ²á²ÃÇ®¤òËÉ¤°¤È¥³¡¼¥Æ¥£¥¤¥ó¥°²Ã¹©¤¬Ä¹»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¡×