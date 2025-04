SNS やウェブサイトを閲覧していたり街中を歩いたりしている時、つい性的な 広告 や看板が目に入り、思わず気を取られてしまった経験がある人もいるはず。 イギリス で行われた研究では、「男性の方が女性よりも性的な画像に気を取られやすい」という結果が示されました。Automatic Distraction by Sexual Images: Gender Differenceshttps://www.mdpi.com/2411-5118/5/4/50

Men are more distracted by sexual images than womenhttps://www.psypost.org/men-are-more-distracted-by-sexual-images-than-women/人間がさまざまな画像や情景を見た場合、すべてのものに対して同じ時間で反応するわけではなく、一部の刺激には他の刺激より素早く、あるいはゆっくり反応することがわかっています。たとえば、自分に脅威をもたらすと思わせる画像を見ると、人はより迅速に反応するとのこと。一方で性的な刺激に対する反応も他の刺激と異なり、これまでの研究で「sexual content-induced delay(性的コンテンツ誘発遅延)」という現象が特定されています。ある研究では、被験者に一連の文字列が意味を持つ言葉になっているかどうかを判断してもらうタスクにおいて、文字列が性的な言葉になっている場合、判断するのが他の言葉よりも遅れることが示されました。この遅延は、性的な刺激が認知の優先順位を変え、他のタスクから注意をそらすために発生する可能性があると考えられています。新たに、 イギリス のカーディフ大学で 心理学 部教授を務める ロバート ・スノーデン氏らの研究チームは、性的な画像が簡単なタスクのパフォーマンスにどのような影響を及ぼすのか、その影響が男女や性的指向でどのように異なるのかを調べる実験を行いました。実験の被験者はカーディフ大学 心理学 部周辺で募集され、被験者の平均年齢は22歳で、男性が21人、女性が22人でした。被験者には、「2本の線の向きを比較して並行かどうか判別する」という簡単なタスクが与えられましたが、このタスクの最中に被験者はさまざまな画像を見せられました。被験者に見せた画像のうち10枚は「性行為に従事する異性愛者のカップル」のもので、10枚は「性的な行為はしていないものの全裸または服を一部しか着ていない女性」、10枚は「性的な行為はしていないものの全裸または服を一部しか着ていない男性」、10枚は「買い物や仕事など中立的な環境にいる人々」、10枚は「時計やボート、庭などのオブジェクト」でした。被験者はタスクの遂行中にこれらの画像を見せられたものの、タスクの遂行には関係ないため無視するように伝えられました。各被験者は合計150回の試行を完了し、各画像はそれぞれ3回ずつ表示されたとのこと。また、被験者は自身の性的指向についても報告しました。さらに別の実験では、カーディフ大学の学生である131人の若者を対象に、同様のタスクの最中に画像を表示しました。表示した画像のうち5枚は「全裸または服を一部しか着ていない男性」、5枚は「全裸または服を一部しか着ていない女性」、残り20枚はニュートラルな画像でしたが、この実験では画像が表示されるのはタスク中のわずか0.15秒のみでした。実験の結果、研究チームが予想した通り、性的な画像を見せられた被験者は反応が遅くなりました。最初の実験では、性的な画像に対する反応速度の低下は女性よりも男性で顕著であり、最も遅延が大きかったのは「性行為に従事する異性愛者のカップル」を見せられた場合でした。また、「性行為に従事する異性愛者のカップル」の画像を使わなかった2つ目の実験では、男性の反応速度低下は画像が自身の性的指向と合致しているかどうかに左右されました。つまり、異性愛者の男性は「全裸または服を一部しか着ていない女性」の画像を見た時に最も反応速度が低下し、「全裸または服を一部しか着ていない男性」の画像を見た際の反応速度の低下は、女性の画像よりも少なかったというわけです。それでも、「全裸または服を一部しか着ていない男性」の画像を見た場合よりも、中立的な画像を見た場合の方が反応速度が速かったと報告されています。これに対し、女性の被験者では画像が男性か女性かに関係なく、性的なものであれば反応速度の低下は同程度でしたが、中立的な画像に対する反応は依然として速いままでした。研究チームは以上の結果から、「この研究では単純な知覚決定タスクにおいて、女性よりも男性の方が性的な注意散漫効果が大きいことが示されました。さらに、男性の注意散漫効果はカテ ゴリ ー特異的(女性の画像の方が注意散漫が大きい)であるのに対し、女性のそれはカテ ゴリ ー非特異的であることも示されました」と結論付けました。