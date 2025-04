雰囲気が素敵！ 気持ちの良いテラスがあるレストラン10選

気候が良くなってきた今、テラス席で優雅に過ごしたくなりませんか。グルメジャーナリストの東龍さんが、テラス席のおすすめレストランを教えてくれました。

空と景色が楽しめるテラス

外の風が心地よい季節になってきました。そんなときは開放感のあるテラスで、おいしいものを食べたくなりますよね。今回は、グルメジャーナリストの東龍さんに、おすすめのテラスがあるレストランを教えていただきました。

教えてくれる人

東龍

1976年台湾生まれ。テレビ東京「TVチャンピオン」で2002年と2007年に優勝。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛する。炎上事件から美食やトレンド、食のあり方や飲食店の課題まで、独自の切り口でわかりやすい記事を執筆。審査員や講演、プロデュースやコンサルタントも多数。

ホテル内レストラン

1. フォーシーズンズホテル東京大手町「ピニェート」

10月まで利用可能 写真:お店から

東龍さん

旬の食材を活かした季節の料理をファミリースタイルで楽しめるイタリアンレストラン。東京を一望できる絶景パノラマが魅力的で、40席の「天空のルーフトップテラス」が設けられています。

窯で焼く人気のピザ 写真:お店から

2. グランド ハイアット 東京「オーク ドア」

広々としたテラス 写真:お店から

<店舗情報>◆PIGNETO住所 : 東京都千代田区大手町1-2-1 フォーシーズンズ ホテル 東京大手町 39FTEL : 050-5457-3988

東龍さん

上質な食材を用いたグリル料理とニューワールドのワインを堪能できるステーキハウスです。オープンキッチンは活気に満ちていて、バーも併設。空中庭園を思わせる56席のテラス席は、非日常感たっぷり。

さまざまなグリル料理 写真:お店から

3. The Okura Tokyo「オーキッド」

モダンな雰囲気のテラス 写真:お店から

<店舗情報>◆オーク ドア住所 : 東京都港区六本木6-10-3 六本木ヒルズ グラン ド ハイアット 東京 6FTEL : 050-5597-4943

東龍さん

朝食からディナーまで利用できるオールデイダイニングで、オークラの伝統メニューも味わうことができます。ライブ感あるオープンキッチンと開放的な吹き抜けが特徴で、ゆったりとした46席のテラスも特等席。

伝統メニューのフレンチトースト 写真:お店から

4. ジャヌ東京「ジャヌ メルカート」

開放感が気持ち良い 写真:お店から

<店舗情報>◆オールデイダイニングオーキッド住所 : 東京都港区虎ノ門2-10-4 The Okura Tokyo プレステージタワー 5FTEL : 050-5872-6257

東龍さん

ライブ感あふれる3つのオープンキッチンが備えられ、本場イタリアの食文化を五感で楽しめます。麻布台ヒルズの緑豊かな中庭に面するテラス席は58席もあり、ペットの同伴も可能です。

軽食もあります 写真:お店から

5. パレスホテル東京「グランド キッチン」

四季の移ろいを感じられるテラス席 写真:お店から

<店舗情報>◆ジャヌ メルカート住所 : 東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京TEL : 050-1809-5550

東龍さん

朝食からディナーまでオープンしているオールデイダイニングで、旧パレスホテル時代からのシグネチャーも体験できます。四季が感じられるお濠に面したテラス50席は、ほかにはないロケーション。

3種の苺パフェ(2025年春メニュー) 写真:お店から

街のレストラン

1. フィリップ・ミル 東京

写真:お店から

<店舗情報> グラン ド キッチン住所 : 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレス ホテル 東京 1FTEL : 050-5890-1644

東龍さん

フランス・シャンパーニュ地方の名店「アルバンヌ」のオーナーシェフ フィリップ・ミル氏が監修し、自身の名を冠した世界唯一のフランス料理店です。緑あふれるガーデンテラス20席では、食前酒や食後のデザートが楽しめます。

季節で変わるメニューの一部 写真:お店から

2. スカルペッタ東京

ゆったりとした席のテラス 写真:お店から

<店舗情報>◆フィリップ・ミル 東京住所 : 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア ガーデンテラス4FTEL : 050-5594-9741

東龍さん

「気取らない、でもエレガントなサービス」をコンセプトにした、ニューヨークから東京に初進出したイタリアンレストランです。日常の喧騒から解き放たれたテラス37席では、アラカルトを気軽に味わえます。

季節限定スイーツプレート付きの新プラン 写真:お店から

3. RUBY JACK’S Seafood&Steak

桜の季節も素敵なテラス 写真:お店から

<店舗情報>◆Scarpetta Tokyo住所 : 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 1FTEL : 050-5589-9945

東龍さん

青山の人気店「TWO ROOMS」が手がける正統派ステーキハウスで、熟成肉や和牛、新鮮なシーフード、200種類を超えるワインが堪能できます。広々としたテラス62席は、開放的で緑豊か。

Tボーンステーキ 写真:お店から

4. natuRe tokyo

緑に囲まれたテラス 写真:お店から

<店舗情報>◆RUBY JACK'S SEAFOOD & STEAK住所 : 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズ サウスタワー 2FTEL : 050-5593-1022

東龍さん

日本初上陸したサステナブルフレンチで、レストランの繊細さとビストロの気軽さが融合しています。外苑前の都立明治公園内という緑に囲まれた環境にあって、愛犬を同伴できるテラス22席も人気。

熟成艶姫牛 サーロイン御膳 写真:お店から

5. THE UPPER

非日常を楽しめるテラス 写真:お店から

<店舗情報>◆natuRe tokyo住所 : 東京都新宿区霞ヶ丘町5-7 E棟TEL : 050-5593-0340

東龍さん

シェフの高田裕介氏をパートナーに、本場フランスさながらのブラッスリーメニューを提供。開放的なテラス席が魅力の10階は、東京の街並みを望めます。

Tボーンステーキ 写真:お店から

<店舗情報>◆THE UPPER住所 : 東京都千代田区丸の内1-3-4 丸の内テラス 10FTEL : 050-5869-0244

文:東龍、食べログマガジン編集部

