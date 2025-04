【The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered】 4月23日 発売 価格: 通常版 6,930円 デラックスエディション 7,980円

Bethesda Game Studioによる3DオープンワールドRPG「The Elder Scrolls IV: Oblivion REMASTERED」の推奨スペックがSteamストアページにて公開されている。

4月23日よりサプライズ的に発売された「The Elder Scrolls IV: Oblivion REMASTERED」、通称「オブリビオン リマスター」。Steamストアページでは推奨スペックを確認することができ、ストレージは125GBの空き容量が必要となることが案内されている。

□Steam「The Elder Scrolls IV: Oblivion REMASTERED」のページ

システム要件。Steamストアページより

【All will be revealed....】

