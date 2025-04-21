25周年イヤーを迎えるアニソンスーパーユニット・JAM Project、15枚目のベストアルバム発売決定！
今年、結成25周年を迎えるアニソンスーパーユニット「JAM Project」の15枚目となるベストアルバムの発売情報が解禁となった。
2000年7月17日に設立記者会見を行い、現在は、影山ヒロノブ・遠藤正明・きただにひろし・奥井雅美・福山芳樹の5名で活動中で、今年25周年を迎えるJAM Project。記念日の前日である7月16日に、15枚目のベストアルバム発売が決定となった。
今回のベストアルバムは、本アルバムにてフルサイズ初音源解禁となり、最新タイアップ楽曲である『スーパーロボット大戦Y』オープニング主題歌「反撃 Fight Back!」と結成25周年のタイトルチューンでもあるテーマ「FINAL COUNTDOWN」などオリジナル新曲2曲を含む全14曲収録CDのパッケージ発売となる。
また、7月17日（木）には、ファンクラブ主催ライブ「MOTTO!MOTTO!!」Presents JAM PARTY」もZepp Hanedaにて開催が決定。さらに、11月には25周年記念のライブ「JAM Project 25th Anniversary Live FINAL COUNTDOWN」の開催決定が発表されている。
YouTubeでは、公開時に話題騒然となった25周年プロジェクトの初報Movieより「FINAL COUNTDOWN」のテーマ・ワードに込められた想いなど、各メンバーのコメントも改めてチェックしたい。
四半世紀を活動したこととなる「JAM Project」の25周年展開にこれからも要注目だ。●リリース情報
「JAM Project BEST COLLECTION XV FINAL COUNTDOWN」
7月16日発売
【初回生産限定盤】
※LPサイズ紙ジャケット（特大サイズ歌詞カード封入）
品番：ERK-3010
価格：￥5,500（税込）
【通常盤】
品番：ERK-3011
価格：￥3,300（税込）
＜収録予定楽曲＞
・暁を撃て（TVアニメ『マブラヴ オルタネイティブ』第二期オープニング主題歌）
・Can never Go home
・Over the MAX〜魂の継承〜（新日本プロレス『G1 CLIMAX 32』大会テーマソング）
・魂のヒーローズ！〜Spirits of Bellmare〜（湘南ベルマーレ応援歌）
・ワンチャンス！（『スーパーロボット大戦DD』主題歌）
・GAROハガネを継ぐ者 with JAM Project(TVドラマ「牙狼＜GARO＞ハガネを継ぐ者」オープニングテーマ）
・其れは穢れなき修羅の涙（TVドラマ「牙狼＜GARO＞ハガネを継ぐ者」エンディング主題歌）
・乱（TVドラマ「牙狼＜GARO＞ハガネを継ぐ者」挿入歌）
・But still we…（『スーパーロボット大戦DD』新主題歌）
・反撃 Fight Back!（ゲーム『スーパーロボット大戦Y』オープニング主題歌）
他 新曲2曲含む 全14曲収録予定！
各法人オリジナル特典
全国アニメイト(通販含む)：２L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）
セブンネットショッピング：アクリルカラビナ型
HMV / HMV&BOOKS online：L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）
楽天ブックス：A4クリアファイル
Amazon.co.jp：メガジャケ
●ライブ情報
「JAM Project 25th Anniversary Live FINAL COUNTDOWN」
［大阪公演］
2025年11月15日（土） 17:00開場 18:00開演
2025年11月16日（日） 15:00開場 16:00開演
会場：箕面市立文化芸能劇場
［神奈川公演］
2025年11月29日（土） 15:30開場 17:00開演
2025年11月30日（日） 14:30開場 16:00開演
会場：横浜BUNTAI
チケット情報：
・プレミアムチケット(グッズ付き) ￥14,800(税込)
・一般チケット ￥9,800(税込)
HP先行受付中
受付期間：2025/4/5(土)12:00〜5/11(日)23:59
●イベント情報
MOTTO! MOTTO!! + presents Live 詳細発表！
結成記念日7月17日開催ファンクラブ主催ライブ
「MOTTO! MOTTO!! + presents JAM PARTY 2025」
2025年7月17日（木） 18:00開場 19:00開演
会場：Zepp Haneda
チケット情報：
価格：1階指定/￥9,800円 2階指定/￥9,800
最速先行
受付期間：2025年5月1日(木) 12:00 ~ 5月25日(日)23:59
2025年の結成記念日は11月の「FINAL COUNTDOWN」ライブに向けての前哨戦！
MOTTO! MOTTO!! + presents と題し、MOTTO! MOTTO!! + 会員の方のみが応募できるライブ（非会員の方も同行可能）！
本格ライブに加え「FINAL COUNTDOWN」に向けてのお見送り会を実施
チケット情報・先行受付情報解禁！！
関連リンク
JAM Project 25周年特設サイト
https://jamproject25th.com/