25周年イヤーを迎えるアニソンスーパーユニット・JAM Project、15枚目のベストアルバム発売決定！

今年、結成25周年を迎えるアニソンスーパーユニット「JAM Project」の15枚目となるベストアルバムの発売情報が解禁となった。

2000年7月17日に設立記者会見を行い、現在は、影山ヒロノブ・遠藤正明・きただにひろし・奥井雅美・福山芳樹の5名で活動中で、今年25周年を迎えるJAM Project。記念日の前日である7月16日に、15枚目のベストアルバム発売が決定となった。

今回のベストアルバムは、本アルバムにてフルサイズ初音源解禁となり、最新タイアップ楽曲である『スーパーロボット大戦Y』オープニング主題歌「反撃 Fight Back!」と結成25周年のタイトルチューンでもあるテーマ「FINAL COUNTDOWN」などオリジナル新曲2曲を含む全14曲収録CDのパッケージ発売となる。

また、7月17日(木)には、ファンクラブ主催ライブ「MOTTO!MOTTO!!」Presents JAM PARTY」もZepp Hanedaにて開催が決定。さらに、11月には25周年記念のライブ「JAM Project 25th Anniversary Live FINAL COUNTDOWN」の開催決定が発表されている。

YouTubeでは、公開時に話題騒然となった25周年プロジェクトの初報Movieより「FINAL COUNTDOWN」のテーマ・ワードに込められた想いなど、各メンバーのコメントも改めてチェックしたい。

四半世紀を活動したこととなる「JAM Project」の25周年展開にこれからも要注目だ。

●リリース情報「JAM Project BEST COLLECTION XV FINAL COUNTDOWN」7月16日発売

【初回生産限定盤】

※LPサイズ紙ジャケット(特大サイズ歌詞カード封入)

品番:ERK-3010

価格:¥5,500(税込)

【通常盤】

品番:ERK-3011

価格:¥3,300(税込)

<収録予定楽曲>

・暁を撃て(TVアニメ『マブラヴ オルタネイティブ』第二期オープニング主題歌)

・Can never Go home

・Over the MAX〜魂の継承〜(新日本プロレス『G1 CLIMAX 32』大会テーマソング)

・魂のヒーローズ!〜Spirits of Bellmare〜(湘南ベルマーレ応援歌)

・ワンチャンス!(『スーパーロボット大戦DD』主題歌)

・GAROハガネを継ぐ者 with JAM Project(TVドラマ「牙狼<GARO>ハガネを継ぐ者」オープニングテーマ)

・其れは穢れなき修羅の涙(TVドラマ「牙狼<GARO>ハガネを継ぐ者」エンディング主題歌)

・乱(TVドラマ「牙狼<GARO>ハガネを継ぐ者」挿入歌)

・But still we…(『スーパーロボット大戦DD』新主題歌)

・反撃 Fight Back!(ゲーム『スーパーロボット大戦Y』オープニング主題歌)

他 新曲2曲含む 全14曲収録予定!

各法人オリジナル特典

全国アニメイト(通販含む):2L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)

セブンネットショッピング:アクリルカラビナ型

HMV / HMV&BOOKS online:L判ブロマイド(複製サイン&コメント入り)

楽天ブックス:A4クリアファイル

Amazon.co.jp:メガジャケ

●ライブ情報

「JAM Project 25th Anniversary Live FINAL COUNTDOWN」

[大阪公演]

2025年11月15日(土) 17:00開場 18:00開演

2025年11月16日(日) 15:00開場 16:00開演

会場:箕面市立文化芸能劇場

[神奈川公演]

2025年11月29日(土) 15:30開場 17:00開演

2025年11月30日(日) 14:30開場 16:00開演

会場:横浜BUNTAI

チケット情報:

・プレミアムチケット(グッズ付き) ¥14,800(税込)

・一般チケット ¥9,800(税込)

HP先行受付中

受付期間:2025/4/5(土)12:00〜5/11(日)23:59

●イベント情報

MOTTO! MOTTO!! + presents Live 詳細発表!

結成記念日7月17日開催ファンクラブ主催ライブ

「MOTTO! MOTTO!! + presents JAM PARTY 2025」

2025年7月17日(木) 18:00開場 19:00開演

会場:Zepp Haneda

チケット情報:

価格:1階指定/¥9,800円 2階指定/¥9,800

最速先行

受付期間:2025年5月1日(木) 12:00 ~ 5月25日(日)23:59

2025年の結成記念日は11月の「FINAL COUNTDOWN」ライブに向けての前哨戦!

MOTTO! MOTTO!! + presents と題し、MOTTO! MOTTO!! + 会員の方のみが応募できるライブ(非会員の方も同行可能)!

本格ライブに加え「FINAL COUNTDOWN」に向けてのお見送り会を実施

チケット情報・先行受付情報解禁!!

関連リンク

JAM Project 25周年特設サイト

https://jamproject25th.com/