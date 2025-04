【Fallout Series Pip-Boy Die-Cast Replica】 価格:199.00USD

Bethesdaは、同社公式ECサイトにてグッズ「Fallout Series Pip-Boy Die-Cast Replica」を販売している。価格は199.00USD。

本商品は、Amazon Prime Videoにて配信中のドラマ版「Fallout」に登場するPip-Boy(Pip-Boy 3000 Mk V)のダイキャスト製レプリカ。ダイキャストメタルと射出成形ABS樹脂で製造されており、TFT液晶画面を採用している。

画面ではVault-Boy(ボルトボーイ)が動くのに加えて45以上のドラマ版に準拠したアニメーションを再生できる。電源は充電式(USB-TypeC)となっており、背面にはUSB-C充電ケーブルを収納できるソケットホルダーが搭載されている。

本商品は、身に着けることも可能でコスプレなどに使用できる他、また、時計機能を搭載しているため付属のスタンドに飾ってアラームとして使うこともできる。さらに、FMラジオ機能も付いており、ラジオも聞ける。

なお、日本でも購入可能だが、アメリカからの発送となり10,000円以上の商品のため関税が掛かる。

