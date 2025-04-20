北九州vs相模原 スタメン発表
[4.20 J3第10節](ミクスタ)
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
DF 76 坂本稀吏也
MF 7 平原隆暉
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 99 樺山諒乃介
控え
GK 27 田中悠也
DF 4 長谷川光基
MF 8 町田也真人
MF 11 喜山康平
MF 24 吉長真優
MF 32 高柳郁弥
FW 9 河辺駿太郎
FW 25 坪郷来紀
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 16 高野遼
DF 33 常田克人
DF 36 中塩大貴
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
FW 14 高木彰人
FW 23 加藤拓己
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 7 河野諒祐
DF 18 三鬼海
DF 28 小笠原佳祐
MF 17 竹内崇人
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
FW 99 イスマイラ
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 41 杉本光希
DF 22 山脇樺織
DF 44 辻岡佑真
DF 50 杉山耕二
DF 76 坂本稀吏也
MF 7 平原隆暉
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 34 高吉正真
FW 18 渡邉颯太
FW 99 樺山諒乃介
控え
GK 27 田中悠也
DF 4 長谷川光基
MF 8 町田也真人
MF 11 喜山康平
MF 24 吉長真優
FW 9 河辺駿太郎
FW 25 坪郷来紀
FW 29 高昇辰
監督
増本浩平
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 16 高野遼
DF 33 常田克人
DF 36 中塩大貴
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
MF 22 福井和樹
FW 14 高木彰人
FW 23 加藤拓己
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 7 河野諒祐
DF 18 三鬼海
DF 28 小笠原佳祐
MF 17 竹内崇人
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
FW 99 イスマイラ
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト