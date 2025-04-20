[4.20 J3第10節](ミクスタ)

※14:00開始

主審:清水修平

<出場メンバー>

[ギラヴァンツ北九州]

先発

GK 41 杉本光希

DF 22 山脇樺織

DF 44 辻岡佑真

DF 50 杉山耕二

DF 76 坂本稀吏也

MF 7 平原隆暉

MF 14 井澤春輝

MF 17 岡野凜平

MF 34 高吉正真

FW 18 渡邉颯太

FW 99 樺山諒乃介

控え

GK 27 田中悠也

DF 4 長谷川光基

MF 8 町田也真人

MF 11 喜山康平

MF 24 吉長真優

MF 32 高柳郁弥

FW 9 河辺駿太郎

FW 25 坪郷来紀

FW 29 高昇辰

監督

増本浩平

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 3 ピトリック

DF 16 高野遼

DF 33 常田克人

DF 36 中塩大貴

MF 4 島川俊郎

MF 6 徳永裕大

MF 22 福井和樹

FW 14 高木彰人

FW 23 加藤拓己

控え

GK 1 三浦基瑛

DF 5 田代真一

DF 7 河野諒祐

DF 18 三鬼海

DF 28 小笠原佳祐

MF 17 竹内崇人

FW 9 ラファエル・フルタード

FW 11 武藤雄樹

FW 99 イスマイラ

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト