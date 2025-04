人気YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」にて公開された動画「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」では、案内人のJukiaが羽田空港でニュージーランドから初来日したカップルに出会う。

このチャンネルの人気企画「FREE RIDE」は、日本に到着したばかりの外国人に声をかけ、無料で東京観光を案内し、宿泊先まで送り届けるというもの。



今回、この企画に参加することになったNZカップルは、週末に鈴鹿サーキットで開催されるF1レース観戦をし、彼氏の男性はその後にスター・ウォーズのイベントにも参加するために来日したという。

特に「ニュージーランド人のドライバーも出場するからすごく楽しみなんだ!」と語るなど、車好きの一面を見せた。

車中での会話では、日本とニュージーランドの違いが話題の中心に。彼女の女性は「ニュージーランドとは全然違ったわ!」と興奮気味に語り、特に高層ビルが立ち並ぶ都市の風景に驚いた様子。彼氏も「東京の方がNZ全土より大きいと思うよ」と、その規模の違いに言及。また、出身地であるウェリントンについて、「世界中で1番風が強いんだ」「風が強いのは良いこと?悪いこと?」「最悪よ」といったユニークなやり取りも。

日本の人口(首都圏で3700万人)とニュージーランドの人口(国全体で400〜500万人)の差にも驚きを隠せない様子だった。



Jukiaの案内でまず向かったのは、桜が見頃の六本木ヒルズ。満開の桜と近代的なビルの組み合わせに「半端じゃないわね」「まるで絵みたいに綺麗だわ」と感動しきり。

次に訪れた銀座の日産CROSSINGでは、展示されているF1カーやコンセプトカーに「オーマイガー!」「わぁ、かっこいいね!」と大興奮。カフェでは、車のラテアートが施されたドリンクを楽しみ、「美味しい!」とそのクオリティに満足げだった。



食事の話題では、彼氏の男性がグルテンフリーであることを告白。「グルテンフリーの和食ってあんまりないんだよね」とJukiaが心配する場面もあったが、事前に予約していたレストランではグルテンフリー対応のカレーを提供。「すごく美味しいね!」「機内食より断然美味しいわ」「ヘルシーで美味しいわ!」と、日本の食を満喫した。ちなみに彼女は「生(のサーモン)は食感が苦手なのよね…」と言いつつも、出された料理は美味しくいただいたようだ。



動画を通じて、初来日の外国人カップルが見る日本の新鮮な驚きや感動、そしてJukiaとの心温まる交流が伝わってくる。知り合って5年で、現在は交際しているという二人の仲睦まじい様子や、それぞれの趣味(彼女はアート、彼氏はサッカーやスター・ウォーズ、レゴ集め)に関する会話も微笑ましい。「最高の初日になったわ!」と語る彼らの笑顔が、この企画の素晴らしさを物語っている。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo