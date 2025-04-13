[4.13 J2第9節](ニンスタ)

※16:00開始

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 19 黒石貴哉

DF 29 福島隼斗

MF 8 深澤佑太

MF 13 窪田稜

MF 14 谷本駿介

MF 16 細谷航平

MF 24 甲田英將

MF 25 吉田温紀

FW 11 藤原悠汰

FW 18 田口裕也

控え

GK 31 白坂楓馬

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 21 パク・ゴヌ

DF 44 森山公弥

MF 39 武藤寛

MF 42 エカニット・パンヤ

MF 48 行友翔哉

FW 9 ベン・ダンカン

FW 10 佐藤亮

監督

石丸清隆

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 10 鳥海芳樹

MF 17 土屋巧

MF 20 遠藤光

MF 25 平塚悠知

FW 9 三平和司

FW 19 宮崎純真

FW 77 マテウス・レイリア

控え

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 4 山本英臣

DF 22 小出悠太

MF 6 小林岩魚

MF 11 熊倉弘達

MF 14 田中雄大

FW 29 大島康樹

FW 44 内藤大和

監督

大塚真司