愛媛vs甲府 スタメン発表
[4.13 J2第9節](ニンスタ)
※16:00開始
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 19 黒石貴哉
DF 29 福島隼斗
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 16 細谷航平
MF 24 甲田英將
MF 25 吉田温紀
FW 11 藤原悠汰
FW 18 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 21 パク・ゴヌ
DF 44 森山公弥
MF 39 武藤寛
MF 42 エカニット・パンヤ
MF 48 行友翔哉
FW 9 ベン・ダンカン
FW 10 佐藤亮
監督
石丸清隆
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 17 土屋巧
MF 20 遠藤光
MF 25 平塚悠知
FW 9 三平和司
FW 19 宮崎純真
FW 77 マテウス・レイリア
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 4 山本英臣
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
FW 29 大島康樹
FW 44 内藤大和
監督
大塚真司
※16:00開始
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 19 黒石貴哉
DF 29 福島隼斗
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 16 細谷航平
MF 24 甲田英將
MF 25 吉田温紀
FW 11 藤原悠汰
FW 18 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 21 パク・ゴヌ
DF 44 森山公弥
MF 39 武藤寛
MF 42 エカニット・パンヤ
FW 9 ベン・ダンカン
FW 10 佐藤亮
監督
石丸清隆
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 17 土屋巧
MF 20 遠藤光
MF 25 平塚悠知
FW 9 三平和司
FW 19 宮崎純真
FW 77 マテウス・レイリア
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 4 山本英臣
DF 22 小出悠太
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
FW 29 大島康樹
FW 44 内藤大和
監督
大塚真司