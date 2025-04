ザ・リバティーンズのフロントマンの ピーター ・ドハーティが、5月にリリース予定のソロアルバムから3曲目の先行シングル「The Day The Baron Died」を発表。同時に、そのミュージックビデオを公開した。この曲「The Day The Baron Died」は、5月16日にStrap Originalsよりリリースされるニューアルバム『Felt Better Alive』からの先行シングルで、「Felt Better Alive」、「Calvados」に続き公表された。ゴシック調のミュージックビデオは、映画『燃ゆる女の肖像』と恋愛ドラマ『風の勇士ポルダーク』が合体したかのような息を呑む美しさ。 ピーター の自宅とノルマンディーのエトルタの断崖で撮影された。サド&ヌマ(Thad & Numa)が監督を務め、 ピーター 自身(バロン役)と妻のケイティア・デ・ヴィダス(レディ役)が出演する。

ピーター はこの曲「The Day The Baron Died」についてこう語る。「僕は前からこの曲は奇妙な ジャズ ナンバーじゃないかと思っていたよ。( ジョン・レノン の)”Instant Karma!”への一種のオマージュのようなもの。歌詞についてじゃなくて、サビ部分の奇妙なオフタイムのドラム即興という意味で。何について歌っているかは、説明しないよ。続編を制作中だから!」 ピーター は4月からUK/ヨーロッパでツアーを開催。そのうちの数カ所には元 ザ・スミス のドラマー、マイク・ジョイスが参加する。<リリース情報> ピーター ・ドハーティシングル「The Day The Baron Died」配信中レーベル:Strap Originals ピーター ・ドハーティアルバム『Felt Better Alive』2025年5月16日リリースhttps://peterdoherty.orcd.co/feltbetteraliveレーベル:Strap Originals=収録曲=1. Calvados2. Pot Of Gold3. The Day the Baron Died4. Stade Océan5. Out Of Tune Ballon6. Felt Better Alive7. Ed Belly8. Poca Mahoneys9. Fingee10. Prêtre De La Mer11. Empty Room