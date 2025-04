マーカス・スマートが古巣戦でファンと口論…一方で「We want Marcus」コールも沸き起こる

4月7日(現地時間4月6日) 、ワシントン・ウィザーズに所属するマーカス・スマートが、古巣であるボストン・セルティックスとのアウェーゲームでファンと口論になる一幕があった。

現地メディア『ESPN』の報道によると、試合中にウィザーズのベンチへ野次を飛ばしていたファンがおり、試合の大勢が決した残り6分頃にスマートが反応。スマートは客席を指さし、スタッフらが間に入る事態に。当該ファンは警備員により退場させられたという。

同メディアは、スマートが試合後に「一線を越えた」と野次について語ったことを伝え、「これ以上事態がエスカレートする前に彼を追い出そうとしただけだ」と、一連の騒動について説明したスマートの言葉を綴った。

この試合、スマートには出番が訪れなかったが、“退場者”を出すような騒動が起こった一方で、スマートを歓迎するセルティックスファンも多かったようだ。

「Marcus Smart forever a Celtic(マーカス・スマートは永遠にセルティック)」と書かれたシャツで応援しているファンがいた他、アリーナに「We want Marcus(マーカスが必要だ)」コールが沸き起こる場面も見られた。

長年セルティックスで闘志あふれるプレーでファンを魅了してきたスマート。本来なら喜ばしい凱旋試合を台無しにしようとするファンがいるのは残念だが、彼の雄姿を応援し続けるファンがボストンに根付いていることも、今回また明らかとなった。

“He just crossed the line. We all know, I don’t do line crossing.” 🗣️

Former Celtics and current Wizards guard Marcus Smart explains why he asked for a fan to be ejected after heckling the road team’s bench in Boston. (📸 : @ Chris_232323)

