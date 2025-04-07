本日放送！『CDTVライブ！ライブ！』4時間SPタイムテーブル発表
■Adoが、フェス企画で大ヒット曲満載の全7曲を歌唱！
『CDTVライブ！ライブ！』5周年 music power. 4時間スペシャル♪が、4月7日19時よりTBS系にて放送される。
このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開。豪華アーティストの多彩なパフォーマンスを楽しもう。
【タイムテーブル】
■19時台
INI「Party Goes On」
コブクロ「この地球の続きを」「YELL～エール～」
DISH//「沈丁花」
（※50音順）
◇出張ライブ！ライブ！
★春のスペシャルステージ
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
miwa「ヒカリへ」
（※50音順）
■20時台
HANA「ROSE」
ME:I「MUSE」
（※50音順）
◇踊ってみた企画
ME:I（MIU、MOMONA、RAN、KEIKO、SUZU）「オトノケ」（Creepy Nuts）
◇出張ライブ！ライブ！
★春のスペシャルステージ
乃木坂46「ネーブルオレンジ」
Little Glee Monster「Run」
（※50音順）
■21時台
Number_i「GOAT」
◇フェス企画
Ado
「うっせぇわ」「逆光」「阿修羅ちゃん」など大ヒット曲満載の全7曲
■22時台
FYURA「声は風」
JO1「Love seeker」「無限大（INFINITY）」「BE CLASSIC」
sumika「Vermillion」
DISH//「ファッション★スター」
Number_i「GOD_i」
（※50音順）
◇名曲ライブ！ライブ！
春ソングアカペラメドレー
Little Glee Monster
春ソングアカペラメドレー＜中継＞
「春を告げる」（yama）「ハルノヒ」（あいみょん）「3月9日」（レミオロメン）他
◇出張ライブ！ライブ！
★春のスペシャルステージ
AKB48「まさかのConfession」
※歌唱時間は目安
※生放送につき放送内容などが変更になる場合あり
番組情報
TBS『CDTVライブ！ライブ！』
04/07（月）19:00～22:57
進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/