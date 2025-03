【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場: 東京ビッグサイト 東展示棟

3月22日より3月23日にかけて開催されるイベント「AnimeJapan 2025」にて、TOHOは過去最大のブースを出展。TVアニメ「薬屋のひとりごと」など現在放送中のものから、TVアニメ「呪術廻戦」、TVアニメ「SPY×FAMILY」、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」、 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」などの最新作まで20タイトル以上のPVをブース正面の巨大LEDビジョンで放送。さらに、ブース内には各タイトルの世界観を活かした展示も行なわれている。

【薬屋のひとりごと】【僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON】【チェンソーマン レゼ篇】【怪獣8号】【ぷにるはかわいい スライム 【Dr.STONE】

(C)古橋秀之・別天荒人・堀越耕平/集英社・ヴィジランテ製作委員会

(C)防衛隊第3部隊

(C)松本直也/集英社

(C)日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会

(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

(C) 2025 MAPPA/チェンソーマンプロジェクト

(C)藤本タツキ/集英社

(C) TOHO CO., LTD.

(C)米スタジオ・Boichi/集英社・Dr.STONE製作委員会

(C)まえだくん/小学館/ぷにる製作委員会

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会 ©士郎正宗/講談社