サザンオールスターズ、2年ぶりに『Mステ』出演決定！最新アルバムから3曲をパフォーマンス

■CMで話題の新曲「夢の宇宙旅行」も披露!

サザンオールスターズが、3月21日20時から放送される『ミュージックステーション 2時間スペシャル』に出演することが決定した。

2023年に聖地・茅ヶ崎での4日間のライブでライブビューイングも含めて約27万人を動員、2024年は『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』に大トリで出演し、大きな話題を呼んだサザンオールスターズ。

現在開催されている全国13ヵ所26公演を巡るアリーナ&ドームツアーのチケットはここまですべて即完売のプラチナチケットとなっており、デビュー47周年目に突入した今も、変わらぬ人気を誇っている。

そんなサザンオールスターズが、2年ぶりに満を持してMステに登場。 10年ぶり16作目となる待望のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』から、今CMで話題の新曲「夢の宇宙旅行」をはじめ、テレビ初披露となる楽曲を含む豪華3曲を披露する。

番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション 2時間スペシャル』

03/21(金)20:00~

MC:タモリ / 鈴木新彩(テレビ朝日アナウンサー)

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

サザンオールスターズ

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/music/

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp/