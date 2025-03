きかんしゃトーマスの世界観を満喫！DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2025

大井川鐵道はソニー・クリエイティブプロダクツがマスターライセンスを保有する「きかんしゃトーマス」の意匠をまとった蒸気機関車「きかんしゃトーマス号」が走る公式イベント「DAY OUT WITH THOMAS(TM) 2025」について、きかんしゃトーマスの権利元の承認を得て、2025(令和7)年4月26日(土)から開催します。

今シーズンもきかんしゃトーマス号をはじめ、昨年なかまいりしたロコトレインのニア、きかんしゃトビー号、バスのバーティー、ウィンストン、とくしゅしょうぼうしゃのフリン、2かいだてバスのバルジー、パーシー、ヒロ、ジェームス、ラスティー、いたずら・いじわる貨車が大井川鐵道に集います。

きかんしゃトーマス号の乗車チケットはローソンチケットでは3月14日(金)、お出かけに便利な遊び予約サイト「アソビュー!」では3月17日(月)から受付開始します。

詳細は以下のとおりです。

きかんしゃトビー号

バルジーとバスのバーティー

<ポイント>

◆2025年のテーマは「ALL FRIENDS IN OIGAWA」。

「ロコトレインのニア」が昨年なかまいりし、トーマス号をはじめたくさんのなかまたちが集まるイベントで、きかんしゃトーマスの世界観を満喫出来ます。

◆2022年の台風の影響で川根温泉笹間渡〜千頭が不通となり、トーマス号はパーシーやヒロ、ジェームスたち千頭にいるなかまたちと離れ離れになってしまいました。

2025年はパーシーが家山に登場。

トーマス号との再会が実現します。

1. きかんしゃトーマス号運転概要

■運転日

2025(令和7)年4月26日(土)〜12月25日(木)

■運転区間

新金谷駅(島田市)⇔川根温泉笹間渡駅(同) 片道距離17.7キロ

■乗車パターンと1名あたりの乗車料金

(1)(往復遊覧運転乗車パターン)新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅→新金谷駅

大人6,000円 小児3,000円(フェア入場券付き)

(2)(片道乗車パターン)新金谷駅→家山駅または川根温泉笹間渡駅

川根温泉笹間渡駅または家山駅→新金谷駅

大人3,000円 小児1,500円(フェア入場券はつきません)

■運転時間

(1便目)新金谷駅10時36分→家山駅11時04分/11時10分→川根温泉笹間渡駅11時17分/11時29分→家山駅11時36分/11時42分→新金谷駅12時09分

(2便目)新金谷駅13時20分→家山駅13時48分/13時52分→川根温泉笹間渡駅14時00分/14時15分→家山駅14時23分/14時27分→新金谷駅14時54分

(3便目)新金谷駅15時41分→家山駅16時09分/16時30分→川根温泉笹間渡駅16時37分/16時47分→家山駅16時55分/16時59分→新金谷駅17時27分

※3便目は一部運転日のみ運転

■チケット販売方法

●ローソンチケットによる抽選エントリー販売

(往復チケットのみ・3月14日(金)12時00分から受付開始予定)●予約サイトでの先着順販売(片道のみ・3月17日(月)12:00から販売開始予定)

●一部旅行会社ツアー形式による販売(取り扱い旅行会社により異なります)

当日空席がある場合は新金谷駅前プラザロコにて当日券を販売します

■お問合せ

大井川鐵道 営業部

電話:0547-45-4112(9時00分〜17時00分)

2. バスのバーティー運転概要 ツアー行程

バスのバーティーときかんしゃトーマス号両方に乗車できるツアー商品を販売します。

2025年はプラン設計を見直し、片道バスのバーティー、片道きかんしゃトーマス号に乗車できるコースを各日4コース用意。

一部運転日には、バスのバーティーのみKADODE OOIGAWAまで往復乗車するコースも設定します。

1台30名までと乗車人数が限られるバスのバーティーに乗車いただける機会が拡充するとともに、2時間程度で手軽にトーマス号とバスのバーティー両方の乗車が叶います。

※現在、運転日等詳細について調整中です。

決定しましたら、大井川鐵道公式HPで発表します。

3. 2かいだてバスのバルジーときかんしゃトーマス号乗車

2かいだてバスのバルジーはツアー形式で乗車できます。

きかんしゃトーマス号と両方に乗れるセットツアー。

まとめて予約できて便利にトーマス号となかまたちに会いに行けます。

※現在、運転日等詳細について調整中です。

決定しましたら、大井川鐵道公式HPで発表します。

4. きかんしゃトビー号

大井川の渓谷を見ながらゆっくりと走るきかんしゃトビー号と一緒にお出かけしよう。

車内アナウンスや沿線のなかまたちにも注目。

ラスティーやいたずら・いじわる貨車にも会えます。

■運転日

2025(令和7)年4月26日(土)〜12月25日(木)

■運転区間

千頭駅(川根本町)⇔奥泉駅(同) ※片道距離7.5キロ

■運転時間

(1便目)千頭駅10時27分→奥泉駅→千頭駅11時33分

(2便目)千頭駅14時10分→奥泉駅→千頭駅15時19分

■料金

大人2,000円 小児1,000円

■お申込み

●予約サイト「アソビュー!」での先着順販売(3月17日(月)12時00分販売開始予定)

●大鉄アドバンスによるツアー形式での販売

> https://travel.daitetsu-adv.co.jp/

●運転日当日に空席がある場合は千頭駅で当日券を発売します

■お問合せ

●運転全般 大井川鐵道 営業部

電話:0547-45-4112(9時00分〜17時00分)

●ツアー商品 大鉄アドバンス 大井川鐵道 静岡ツアーセンター

電話:054-204-0512(平日9時30分〜16時30分)

5. なかまたちが大集合 新金谷トーマスフェア

きかんしゃトーマス号をはじめなかまたちが大集合

■場所

大井川鐵道 新金谷駅構内

■会えるなかま

きかんしゃトーマス号、バスのバーティー、2かいだてバスのバルジー、ウィンストン、とくしゅしょうぼうしゃのフリン、ロコトレインのニア

※フェア会場内のトーマス号となかまたちの構成は日時によって異なります

■入場料

1名500円(0歳児無料、購入当日に限り有効、再入場可)

■オープン日

きかんしゃトーマス号運転日に限る

■入場時間

トーマス号2往復運転日:9時00分〜16時00分(会場は16時30分までオープン)

トーマス号3往復運転日:9時00分〜17時40分(会場は18時00分までオープン)

■みどころ

トーマス号がくるりとひとまわり。

転車台での転向作業

なかまたちがみんなに話しかけてくれます

その他、手回しトロッコやバッテリーカーなど遊具がたくさん

■お問合せ

大井川鐵道 営業部

電話:0547-45-4112(9時00分〜17時00分)

トーマスフェア会場のなかま大集合

昨年デビューのロコトレインのニア

6. トーマス号となかまたち所在地一覧

新金谷駅⇔川根温泉笹間渡駅:きかんしゃトーマス号

千頭駅⇔奥泉駅 :きかんしゃトビー号

新金谷⇔川根温泉エリア :バスのバーティー

静岡駅南口⇔新金谷 :2かいだてバスのバルジー

トーマスフェア会場(新金谷):とくしゅしょうぼうしゃのフリン、

ウィンストン、ロコトレインのニア

家山駅 :パーシー

トーマスフェア会場(千頭) :ジェームス、ヒロ

川根両国駅 :いたずら・いじわる貨車、ラスティー

川根両国駅のなかまたちとトビー号

ヒロ

パーシー

7. 運転日・運転本数一覧(9月30日まで)

トーマス号運転日:105日242往復、トビー号運転日:78日156往復

※10月1日以降の運転日については決定次第発表しました

8. その他、メディア各社様へのお願い

●写真などのご掲載にあたっては、以下クレジットを表記してください

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

●写真提供のご依頼は大井川鐵道の広報担当までご連絡ください

●記載しています各チケット料金・ツアー料金はすべて税込みです。

