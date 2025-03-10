PTC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ÒÄ¹¡¦¿ÀÃ«ÃÎ¿®¤¬¸ì¤ë¡Ö¡Ø2025Ç¯¤Î³³¡Ù¤òÁ°¤Ë¿¿¤Î〝À½Â¤¶ÈDX〟¤ò¡ª¡×
À½Â¤¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¨¡¡£
¡¡2023Ç¯11·î¤Ë¸½¿¦¤Ë½¢¤¯°ÊÁ°¡¢¿·Â´¤Ç¥Ü¥Ã¥·¥å¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î»ö¶ÈÅ¾´¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤¤¤Þ¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÁÆ¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ò¸«ÅÏ¤¹¤ÈÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ç¸À¤¨¤ÐÅÅÆ°²½¤äÃÎÇ½²½¡£¹ñÆâ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤ÐÉÊ¼ÁÌäÂê¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡ÖÀ½Â¤¶ÈDX¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶²¤é¤¯À½Â¤¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤â¤½¤ÎÇ§¼±¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¿¿¤ÎÀ½Â¤¶ÈDX¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÉôÉÊ¤ò¥¨¥¯¥»¥ë¤ÎÉ½¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ¼Ëö¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¿¿¤ÎÀ½Â¤¶ÈDX¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢³¤³°¤Î¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬ÈôÌöÅª¤Ê¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢´ë²è¡¦Àß·×¤«¤éÀ¸»º¡¦±¿ÍÑ¡¦´Æ»ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉôÌç¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÑ²½¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤êÁá¤¯ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ì¤Ð¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï¤è¤ê¹â¤Þ¤ê¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¤Î´üÂÔÃÍ¤Ë¤â±þ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¾¦ÉÊ¤òÁÇÁá¤¯ºî¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤âµ¡ÉÒ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´°À®ÉÊ¤òÇ¼ÉÊ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê½¤Íý¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¤ò¼è¤ê´ó¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉôÌç¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬¼ÂÁ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¸¶°ø¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¼ÒÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«¤é¤Î½êÂ°¤¹¤ëÉôÌç¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËµñÀäÈ¿±þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶²¤é¤¯ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¾ðÊó¤¬¼Ò³°¤ËÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾õ¤Ç¤â¼ý±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤È¸½¾õ°Ý»ý¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤¤¤¦〝Éð´ï〟¤òÀ¸»ºÎÎ°èÁ´ÂÎ¤ËÆ³Æþ¤·¡¢´°À®ÉÊ¤ÈÀß·×¤äÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëID¤òÉ³¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹¹¤ËÀ¤³¦¤«¤é¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É³¤³°¥áー¥«ー¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö2025Ç¯¤Î³³¡×¤Ç¤¹¡£Ê£»¨²½¡¦Ï·µà²½¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤¿´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤¬»þÂåÃÙ¤ì¤Î¥ì¥¬¥·ー¤È¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑÂ»¼º³Û¤¬ºÇÂç¤ÇÇ¯´Ö12Ãû±ß¤Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï3¼¡¸µCAD¤Î¡ÖCreo¡×¤äÀ½ÉÊ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý¤Î¡ÖWindchill¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àß·×¤«¤éÀ½Â¤¡¢±¿ÍÑ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢ÇÑ´þ¤Ë»ê¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤¿À½Â¤¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´ë¶È¤Î¿¿¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç3Ëü5000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ÎÀ½Â¤¶ÈDX¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤¬À¤³¦¤Ë´§¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¨¡¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö2022Ç¯·ÐºÑ¹½Â¤¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ë¤ÏÌó24Ëü¼Ò¤Î´ë¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À½Â¤¶ÈDX¤Ç¤³¤ì¤é¤Î1¼Ò1¼Ò¤¬¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êーÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦Ãç¶Ç»Ò¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ®Ä¹»º¶È¤Ë¿Í¤ò°Ü¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡2023Ç¯11·î¤Ë¸½¿¦¤Ë½¢¤¯°ÊÁ°¡¢¿·Â´¤Ç¥Ü¥Ã¥·¥å¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ç¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ó¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î»ö¶ÈÅ¾´¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÊâ¤ß¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤¤¤Þ¸«Äê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÁÆ¬¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ò¸«ÅÏ¤¹¤ÈÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ç¸À¤¨¤ÐÅÅÆ°²½¤äÃÎÇ½²½¡£¹ñÆâ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤ÐÉÊ¼ÁÌäÂê¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤¬¡ÖÀ½Â¤¶ÈDX¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶²¤é¤¯À½Â¤¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯Êý¡¹¤â¤½¤ÎÇ§¼±¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¿¿¤ÎÀ½Â¤¶ÈDX¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÉôÉÊ¤ò¥¨¥¯¥»¥ë¤ÎÉ½¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ¼Ëö¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¿¿¤ÎÀ½Â¤¶ÈDX¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢³¤³°¤Î¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬ÈôÌöÅª¤Ê¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢´ë²è¡¦Àß·×¤«¤éÀ¸»º¡¦±¿ÍÑ¡¦´Æ»ë¡¦¥µー¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤ò¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉôÌç¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÑ²½¤Ë¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤è¤êÁá¤¯ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ì¤Ð¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï¤è¤ê¹â¤Þ¤ê¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¤Î´üÂÔÃÍ¤Ë¤â±þ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¾¦ÉÊ¤òÁÇÁá¤¯ºî¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤âµ¡ÉÒ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´°À®ÉÊ¤òÇ¼ÉÊ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÉ¬Í×¤Ê½¤Íý¥Ñー¥Ä¤Ê¤É¤ò¼è¤ê´ó¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÉôÌç¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬¼ÂÁ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¸¶°ø¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¼ÒÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«¤é¤Î½êÂ°¤¹¤ëÉôÌç¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËµñÀäÈ¿±þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶²¤é¤¯ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¾ðÊó¤¬¼Ò³°¤ËÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾õ¤Ç¤â¼ý±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤È¸½¾õ°Ý»ý¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤¤¤¦〝Éð´ï〟¤òÀ¸»ºÎÎ°èÁ´ÂÎ¤ËÆ³Æþ¤·¡¢´°À®ÉÊ¤ÈÀß·×¤äÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëID¤òÉ³¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹¹¤ËÀ¤³¦¤«¤é¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É³¤³°¥áー¥«ー¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö2025Ç¯¤Î³³¡×¤Ç¤¹¡£Ê£»¨²½¡¦Ï·µà²½¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤¿´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ê¤É¤¬»þÂåÃÙ¤ì¤Î¥ì¥¬¥·ー¤È¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑÂ»¼º³Û¤¬ºÇÂç¤ÇÇ¯´Ö12Ãû±ß¤Ë¤Þ¤ÇÁý²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï3¼¡¸µCAD¤Î¡ÖCreo¡×¤äÀ½ÉÊ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý¤Î¡ÖWindchill¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Àß·×¤«¤éÀ½Â¤¡¢±¿ÍÑ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢ÇÑ´þ¤Ë»ê¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤¿À½Â¤¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´ë¶È¤Î¿¿¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç3Ëü5000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤ÎÀ½Â¤¶ÈDX¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤¬À¤³¦¤Ë´§¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¨¡¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö2022Ç¯·ÐºÑ¹½Â¤¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ë¤ÏÌó24Ëü¼Ò¤Î´ë¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À½Â¤¶ÈDX¤Ç¤³¤ì¤é¤Î1¼Ò1¼Ò¤¬¸µµ¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¦¥©¥ó¥Æ¥Ã¥É¥êーÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦Ãç¶Ç»Ò¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ®Ä¹»º¶È¤Ë¿Í¤ò°Ü¤·¤¿¤¤¡ª¡×