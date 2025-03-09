京都vs福岡 スタメン発表
[3.9 J1第5節](サンガS)
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 29 奥川雅也
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 5 アピアタウィア久
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 8 米本拓司
MF 18 松田天馬
MF 48 中野瑠馬
FW 31 平賀大空
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 2 湯澤聖人
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 24 小畑裕馬
DF 4 井上聖也
DF 29 前嶋洋太
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 44 佐藤響
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 9 ラファエル・エリアス
FW 14 原大智
FW 29 奥川雅也
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 5 アピアタウィア久
MF 6 ジョアン・ペドロ
MF 18 松田天馬
MF 48 中野瑠馬
FW 31 平賀大空
FW 93 長沢駿
監督
チョウ・キジェ
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 2 湯澤聖人
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 11 見木友哉
MF 22 藤本一輝
MF 25 北島祐二
MF 88 松岡大起
FW 9 シャハブ・ザヘディ
控え
GK 24 小畑裕馬
DF 4 井上聖也
DF 29 前嶋洋太
MF 6 重見柾斗
MF 7 金森健志
MF 14 名古新太郎
MF 15 秋野央樹
FW 17 ウェリントン
FW 18 岩崎悠人
監督
金明輝