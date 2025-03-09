[3.9 J1第5節](サンガS)

※14:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 44 佐藤響

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

FW 9 ラファエル・エリアス

FW 14 原大智

FW 29 奥川雅也

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 4 パトリック・ウィリアム

DF 5 アピアタウィア久

MF 6 ジョアン・ペドロ

MF 8 米本拓司

MF 18 松田天馬

MF 48 中野瑠馬

FW 31 平賀大空

FW 93 長沢駿

監督

チョウ・キジェ

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 2 湯澤聖人

DF 20 安藤智哉

DF 37 田代雅也

DF 77 志知孝明

MF 8 紺野和也

MF 11 見木友哉

MF 22 藤本一輝

MF 25 北島祐二

MF 88 松岡大起

FW 9 シャハブ・ザヘディ

控え

GK 24 小畑裕馬

DF 4 井上聖也

DF 29 前嶋洋太

MF 6 重見柾斗

MF 7 金森健志

MF 14 名古新太郎

MF 15 秋野央樹

FW 17 ウェリントン

FW 18 岩崎悠人

監督

金明輝