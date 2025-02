名古屋市のコートヤード・バイ・マリオット名古屋1階の「THE LOUNGE」では、2025年3月1日よりオーストラリアのオーガニックコスメブランド「ジュリーク」とコラボレーションした期間限定アフタヌーンティーセットの提供が始まります。(2025年5月31日までの期間限定)

このアフタヌーンティーのテーマは「ストロベリーフィールズティーパーティー」。春の訪れを感じる季節にぴったりのイチゴや、オーストラリアのジュリーク農園で生き生きと育まれたローズやハーブ、花々からインスピレーションを受けたスイーツ6種とセイボリー3種を楽しめます。

飲み物は、ロサンゼルス発のオーガニックティーブランド「Art of Tea」のティーセレクションから好きな1種類を選べます。ラインアップはダージリン、アッサムゴールド、アールグレイ、ジャスミンパール、エジプシャンカモミール、ストロベリークレーム、桜ブロッサム、スイート枇杷茶、アモーレの9種類。

ティーセレクションのお茶は1人1ポットのみですが、コーヒー(ホット/アイス)、カフェラテ(ホット/アイス)、カプチーノ、ティー(ホット/アイス)は、種類変更・おかわり自由です。

木製ボックスに並んだスイーツとプレートに載ったセイボリー、ティーポットとカップが運ばれてくると、テーブルの上が一気に春らしく華やぎました。実際に食べた感想を交えて、一つひとつを紹介します。(以下、アフタヌーンティーセットの写真はすべて2名分)

ストロベリーフィールズティーパーティーのスイーツは以下の6種類です。

ローズペタルムースグレイスフルストロベリータルトイチゴのガーデンミルフィーユラベンダーのババロアとシトラスゼリーラズベリーとストロベリーのバタフライシュースコーン プレーン&紅茶

可憐なバラの花びらをあしらったムースや蝶々をあしらったシューなどは見た目もとても華やかで、ストロベリーやローズ、ラベンダーなどの素材からジュリークの世界観を感じます。

ローズペタルムースは、パート・シュクレ(アーモンドパウダー入りの食感のよいクッキー生地)の上に、コロンとした丸型のムースを載せ、ナパージュ(表面のツヤ出し)には乾燥したバラの花びら(ローズペタル)が使われています。

ムースは外側がラズベリーのムースで、中心にライチのムースが入っており、甘酸っぱさや複雑に混ざり合った香りのよさも楽しめました。トッピングのレッドカラントもよいアクセントです。

左がイチゴのガーデンミルフィーユ、中央奥のグラスに入ったものがラベンダーのババロアとシトラスゼリー、右がグレイスフルストロベリータルト。ガーデンミルフィーユは、サクサクのパイ生地にカスタードのクリームとラズベリーのジャムを挟み、国産のイチゴをたっぷり使ったもの。

グレイスフルストロベリータルトは、チョコレートタルトの中にアーモンドクリームを絞って焼き込んでおり、中にはセミドライのイチゴが入っています。ドライイチゴパウダーが入ったメレンゲの食感もアクセント。

ラベンダーのババロアとシトラスゼリーは、牛乳に乾燥させたラベンダーの花を入れて沸かし、香りを引き出して作ったババロアの上に、オレンジの皮と乾燥ラベンダーで香り付けしたシトラスゼリーを重ねたもの。中にブルーベリーとイチゴを閉じ込め、アガーでゆるめに固められています。

ホワイトチョコレートでできた蝶々をあしらったラズベリーとストロベリーのバタフライシュー。頬張ると、ラズベリークリームの甘酸っぱさとイチゴのみずみずしさのハーモニーを楽しめます。

スコーンはプレーンと紅茶(アールグレイ)の2種類。丸型のプレーンスコーンはふんわりとしたやわらかめの食感、細長い紅茶のスコーンはカリッとした歯触りで、その対比も楽しいです。クロテッドクリームやアプリコットジャム、チェリージャムをつけていただきましょう。

セイボリーは以下の3種類です。

春の玉ねぎとベーコンのキッシュハーブソーセージのホットドッグローズピンクのビーツ ビシソワーズ

ホットドッグはほどよい大きさで、ハーブソーセージのジューシーさと、野菜のシャキシャキ感が印象的でした。

春の玉ねぎとベーコンのキッシュはピンクペッパーがアクセント。塩気がちょうどよく、スイーツの合間につまむと口が変わっておすすめです。

スイーツとセイボリーのバランスがよく、目でも舌でも楽しめるアフタヌーンティーセット。さらに、嬉しいことに、セットにはジュリークのミニサイズハンドクリーム(ローズ)のプレゼントがついてきます。帰った後も、華やかで甘く優美なローズの香りを楽しめますよ。

この記事で紹介したコートヤード・バイ・マリオット名古屋×ジュリークの限定アフタヌーンティーセットは、2025年3月1日より5月31日までの期間限定で、利用には予約が必要となります。

ぜひ、非日常の空間で、春の訪れを感じられる「ストロベリーフィールズティーパーティー」を楽しんでみてください。

店名 コートヤード・バイ・マリオット名古屋 THE LOUNGE(1階)

住所 愛知県名古屋市中区栄1丁目17番6号

期間 2025年3月1日より5月31日まで

時間 1部 12:00〜14:00、2部 14:30〜16:30 ※2時間制

予約・問合せ 052-228-2217(レストラン直通)

詳細 THE LOUNGE / コートヤード・バイ・マリオット名古屋

