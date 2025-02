1868年(明治元年)9月8日、一世一元の制を定められたうえで、明治と改元されたことによって始まった明治時代。明治の時代には多くの海外の文化が流入し、それによって、日本においても多くの発明や技術発展が勃興していく。

そんな急激な西洋化が進む日本において、今なお多くの人々に愛されている、ある画期的なグルメが誕生する。それが日本が世界に誇るべきグルメの1つ、洋食だ。

トンカツ、オムライス、カキフライ、エビフライ、ハヤシライスなど、誰もが知っているこれらの代表的な洋食メニューは、実は1895年(明治28年)に銀座ガス灯通りに創業した1軒のフランス料理店「煉瓦亭」から生まれ、多くの人々に愛されることになる。

そして明治に生まれた画期的な洋食メニューは、時代を超え、距離を超え、日本各地で大きく広がり、その土地土地でさらに多くの人々から愛されることで、独自の洋食文化の花を開花させ、今なお多くの人々に愛されつづけている。

例えば、広島が誇る美味しい老舗洋食店「ますゐ」で愛され続けている「サービスとんかつ」に、古都・金沢が誇る「グリル・オーツカ」の「ハントンライス」、そして大阪ミナミがほこる老舗洋食店「重亭」の「ハンバーグステーキ」、さらには福井が誇る「ヨーロッパ軒総本店」の「ソースカツ丼」や、福岡が誇る「ブラジレイロ」の絶品「ミンチカツレツ」、そして京都市左京区岡崎の「グリル子宝」の絶品「オムライス」などなど、数え上げれば枚挙がない。

そんな日本各地に存在する美味しい洋食店の中から、今回は恵比寿駅から歩いて10分程度の場所にある洋食店をご紹介したい。

お店の名前は「ターボー 80」だ。

・1993年(平成5年)創業の町の洋食店、それが「ターボー 80」

こちらのお店、1993年(平成5年)創業の町の洋食店。

1993年(平成5年)といえば、日本においてはJリーグが開幕し、レインボーブリッジが開通、ヨーロッパでは欧州連合 (EU) が発足するなど、現代にも繋がっていく様々な新しい出来事が生まれていた時代。

そんな時代に生まれた洋食店は、恵比寿駅から歩いて10分とお世辞にも立地が良いとは言えない上に、看板も入り口も非常に質素であり、ここに絶品の洋食店があると気が付かない可能性が高い、と思えるほどだ。



・味わっておきたいこちらのお店でしか味わえないナポリタン

こちらには様々な洋食メニューがあり、全てを紹介したい、そう思えるほど様々な美味しいメニューが提供されている。

しかしながら今回はナポリタンをご紹介したい。

まず他のお店ではほぼないであろう、ナポリタンにフライドポテトが具として入れてあることに驚くかもしれない。





そして一口味わえば、さらに驚くかもしれない。

ナポリタンというよりも濃厚なデミグラスソースのような味わいは、非常にパンチがあり、他のどのお店でも味わえない、そんなナポリタンに仕上がっているのだ。

具もベーコンだけでなくソーセージやサラミが加えられており、別で煮込まれた非常に柔らかい人参など、そのどれもがナポリタンと非常に危うい、しかしながらこちらのお店でしか味わえない、そんな味わいを形成していることに気が付く。

一見見過ごしてしまうかもしれない、そんな外見のお店でも一歩足を踏み入れれば、非常に味わい深いメニューを味わえる。まさにそんなお店がこちらにはある。



もし恵比寿を訪れることがあるのであれば、少し足を伸ばしてこちらのお店でゆったりとした、どこか懐かしい時間を過ごしてみてはいかがだろうか?

きっとそこにはこのお店だけでしか味わえない、そんな素晴らしい味の出会いが待っているに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 ターボー 80(TAR−BOU 80)

住所 東京都渋谷区東2-14-15

営業日 月曜日から金曜日 11:30 から 16:00

定休日 土曜日・日曜日・祝日

