東京スカイツリー(R)にて、「名探偵コナン」との初めてのコラボレーションイベント『名探偵コナン×東京スカイツリー(R) 煌きの青天塔(スカイツリー)』を開催!

2025年4月18日(金)より全国東宝系で上映される最新映画劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』の公開に合わせて開催されるスペシャル企画です☆

東京スカイツリー(R)『名探偵コナン×東京スカイツリー(R) 煌きの青天塔(スカイツリー)』

開催期間:2025年4月15日(火)〜7月14日(月)

開催場所:東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊 ※天望デッキ、天望回廊は、展望台入場券が必要です

内容:

1)ブロマイド付き展望台入場券の販売

2)天望デッキ、天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置

3)天望回廊 フロア445でのイベント限定フォトサービス販売

4)限定コスチュームを着たソラカラちゃんグリーティング

5)天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」でのイベント限定カフェメニュー販売

6)東京スカイツリー内「SKYTREE SHOP」「SKYTREE SPACE」でのイベント限定グッズ販売

7)特別ライティング点灯

2025年4月18日より全国東宝系で上映される最新映画劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』の公開に合わせ、東京スカイツリー(R)にて『名探偵コナン×東京スカイツリー(R) 煌きの青天塔(スカイツリー)』を開催。

東京スカイツリー(R)での「名探偵コナン」とのコラボレーションイベントは、今回が初となります!

期間中、地上450メートルの天望回廊を中心に、「名探偵コナン」の世界観に浸れる展示装飾や、キャラクターと撮影できるフォトポットを設置。

また、イベント限定のキービジュアルや“ちびキャラ”などを使用した限定グッズ、カフェメニューも販売されます。

加えて、東京スカイツリー公式キャラクター「ソラカラちゃん」による「江戸川コナン」をイメージしたコスチュームでのグリーティングも実施。

ほかにもキャラクターたちと合成写真が撮れるフォトサービス、特別ライティングの点灯など、東京スカイツリーでしか体験できない盛りだくさんなイベント内容になっています。

さらに、イベント限定のキービジュアルを使用した「ブロマイド付き展望台入場券」も販売予定です☆

イベント限定のキャラクターオリジナルデザイン

『名探偵コナン×東京スカイツリー(R) 煌きの青天塔(スカイツリー)』には、コラボイベント限定のキャラクターオリジナルデザインを使用。

空色のジャケットとパンツスタイルで登場する「江戸川コナン」や

ロング丈のドレスを身に纏った「毛利蘭」

ネイビーのドレスがお似合いな「灰原哀」

白いタキシードにマントを合わせた「怪盗キッド」

タイトなスーツをかっこよく着こなす「安室透」

白いスーツを身に纏った「毛利小五郎」たちが登場します。

オリジナルデザインは、展示装飾やフォトスポット、イベント限定グッズなどで使用される予定です。

2025年4月18日より上映される最新映画、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』の公開を記念して実施されるスペシャル企画。

東京スカイツリー(R)にて2025年4月15日より開催される『名探偵コナン×東京スカイツリー(R) 煌きの青天塔(スカイツリー)』の紹介でした☆

©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

©TOKYO-SKYTREE

©2025 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

※詳細は決まり次第、お知らせします

※内容は変更となる可能性があります

