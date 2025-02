新たにトレーラーハウスの庭に焚き火台を設置！ふじ・ふもとの森温泉

豊かな自然に囲まれた「ふじ・ふもとの森温泉」がリニューアルしました。

ふじ・ふもとの森温泉

豊かな自然に囲まれた「ふじ・ふもとの森温泉」が、リニューアル!

これまで以上に贅沢なひとときを過ごせる施設へと進化し癒しの時間を過ごすことが出来ます。

「ふじ・ふもとの森温泉」では、都会の喧騒を離れ、自然の中でリフレッシュする最高の機会を楽しめます。

■焚き火について

今回のリニューアルでは、トレーラーハウスの庭に焚き火台を設置し、その周りでくつろげるチェアを用意されました。

焚き火台を囲んで過ごすことで、楽しさと共に心温まるひとときを提供します。

また、焚き火台の設置に伴い、利用者にマシュマロとチョコレート、ビスケットがサービスされます。

これにより、焚き火体験をさらに豊かにし、スモアを自分で作る楽しさを味わえます。

夜の静けさの中で焚き火を囲み、自分たちだけの特別な時間を過ごせることが大きな魅力です。

■ふじ・ふもとの森温泉 詳細情報

施設名 : ふじ・ふもとの森温泉

所在地 : 山梨県南都留郡富士河口湖町小立5534

棟数 : 7棟

チェックイン/チェックアウト: 15:00〜19:00/10:00

電話番号 : 0555-72-8233

ふじ・ふもとの森温泉は、豊かな自然環境に囲まれた中でテントサウナと温泉露天風呂を堪能出来る宿泊施設で、リニューアルに伴い、新たに焚き火体験を取り入れました。

トレーラーハウスは、モダンなデザインと快適な設備を備えつつ、アウトドアの魅力を存分に味わえる空間です。

焚き火を囲む時間は、家族や友人との絆を深める絶好の機会となります。

自然の恵みを感じながらリラックスできるサウナとお肌にやさしく、じんわりと体を芯から温める温泉で贅沢なひとときを過ごせます。

周辺には四季折々の風景が広がり、散策やトレッキングも楽しめます。

