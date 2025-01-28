¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Î¡¼¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤À¤¼¡Ä¡×GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢¡Ø¥Ý¥±¥Ý¥±¡Ù¤ÇÄ«¤«¤é¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È·ö²Þ
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¥Ý¥±¥Ã¥È¡ÊÄÌ¾Î¥Ý¥±¥Ý¥±¡Ë¡Ù¤â¿Íµ¤¤À¡£
ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¡Ö¹ñËÉ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡×¤Î°ÛÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿24ºÐ¤ÎGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤â¥Ý¥±¥Ý¥±°¦¹¥¼Ô¤Î¤è¤¦¤À¡£
¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤¬¡ÖÄ«¤«¤é¥Ý¥±¥Ý¥±¤Ç·ö²Þ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾®µ×ÊÝ¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤ªÁ°¡¢¤³¤ì¤Ï¥Î¡¼¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤À¤¼¡Ä¡£¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¢4²ó¤ä¤Ã¤Æ2Ëç¤À¤¾¡ª¡ª¡×¤ÈÆüËÜ¿ÍÆ±Î½¤ÎÃ¯¤«¤ÈÙæ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¾®µ×ÊÝ¤Ï¡Ö3²ó¤¸¤ã¤ó¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¢±³¤Ä¤¯¤Ê¤è¡×¤È´ª°ã¤¤¤òÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ËÆ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÆ°²è¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤â¤Ã¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤é¤·¤¤¡£
À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼10¿Í¤ò¥Ý¥±¥â¥ó¤ÇÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¤³¤¦¤Ê¤ë
¼ÂºÝ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÊªÀ¨¤¤·ÁÁê¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¾®µ×ÊÝ¤Ï¥Ý¥±¥Ý¥±¥¬¥ÁÀª¤Î¤è¤¦¤À¡£