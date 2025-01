ノートパソコン対応のカジュアルバックパック / バーガーキング、お得な初売キャンペーンを開催【まとめ記事】

サンワサプライ株式会社は、軽量でおしゃれなパソコン対応バックパック「BAG-BP17シリーズ」を発売した。(ライトグレー「BAG-BP17LGY」のみ今春発売予定)パソコンだけでなくタブレットも収納できるクッションポケットを備えている。旅行時に便利なキャリーサポーターも付属している。500mlペットボトルとほぼ同じ重さで、驚くほど軽いバックパック。肩への負担を軽減できる、ストレスフリーな設計だ。ノートパソコン、タブレット、衣類、書類、小物までたっぷり入る、驚きの収納力。荷物が多い日でもこのバックパックなら安心だ。15.6インチのノートパソコン、11インチのタブレットが入るクッションポケットや、マウスなどの周辺機器・小物の収納に便利なポケットが付いている。

株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年1月17日(金)〜1月23日(木)の1週間限定で、『スモーキーBBQワッパーセット』『テリヤキワッパーセット』『スパイシーワッパーセット』の対象商品3種のワッパーセットが通常価格より30%オフの300円引きで楽しめるクーポンをバーガーキング公式アプリで配信する。■公式アプリクーポンを1週間限定配信!バーガーキング、お得な初売キャンペーンを開催株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年1月17日(金)〜1月23日(木)の1週間限定で、『スモーキーBBQワッパーセット』『テリヤキワッパーセット』『スパイシーワッパーセット』の対象商品3種のワッパーセットが通常価格より30%オフの300円引きで楽しめるクーポンをバーガーキング公式アプリで配信する。■【コメントあり】NearMe、新サービス「MONday Airport Shuttle powered by NearMe」の運行を開始移動の課題に取り組むソーシャルデザインカンパニーの株式会社NearMeは、新たなサービスである「ホテルシャトル」の運行を開始する。その第一弾として、株式会社JHATが運営するhotel MONdayと提携し「MONday Airport Shuttle powered by NearMe 」を2025年1月16日(木)より運行を開始する。■2週間限定の極上体験!日本三大和牛の神戸牛特製パティが2倍に。W神戸牛バーガー追加登場コロワイドグループの株式会社フレッシュネスは、2025年1月22日(水)より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、大好評発売中の神戸牛バーガー3種(「神戸牛バーガー」「神戸牛チーズバーガー」「神戸牛グラフォアバーガー」)の神戸牛特製パティが2倍になった、「W神戸牛バーガー」「W神戸牛チーズバーガー」「W神戸牛グラフォアバーガー」を2週間限定で発売する。■最大10mまで長さ調整が可能!直線的な配線作業に最適、ジョイントタイプの通線ワイヤーサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、グラスファイバー製で強度や不燃・絶縁性に優れており、繋ぎ合わせることで最大10mまで長さを調整できる通線ワイヤー「500-LAN-TL4」を発売した。1mの通線ワイヤーが10本入りでつなぎ合わせることで最大10mまで長さを調整することができる。また、まきぐせのないワイヤーのため直線的な配線作業に便利です。曲げにも対応しているので、天井や壁の中でも配線可能だ。先端金具が6種類付属しているので、用途に応じて選べる。用途に応じて選べる6種類の先端金具と、持ち運び・管理に便利な収納ケース付き。別途アタッチメントなどの購入の必要が無く経済的だ。