来週の【重要イベント】米消費者物価、米小売売上高、TSMC決算 (1月13日～19日) 来週の【重要イベント】米消費者物価、米小売売上高、TSMC決算 (1月13日～19日)



――――――――――――――――――― 1月13日 (月) ――

◆国内経済

★国内市場休場（成人の日）

◆国際経済ｅｔｃ

★中国12月貿易収支

・米国12月月次財政収支 (14日4:00)



――――――――――――――――――― 1月14日 (火) ――

◆国内経済

・11月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・12月景気ウォッチャー調査 (14:00)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・米国12月生産者物価指数 (22:30)

◆新規上場、市場変更 など

〇旭化学 <7928> [東証Ｓ]：名証Ｍ上場 (重複上場)

〇ＮＳＳＯＬ <2327> [東証Ｐ]：名証Ｍ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 1月15日 (水) ――

◆国内経済

・12月マネーストックM2 (8:50)

・11月特定サービス産業動態統計 (13:30)

・12月工作機械受注 (15:00)

・12月訪日外客数 (16:15)

・芥川賞・直木賞の発表

・ｉｓｐａｃｅ <9348> の月着陸船打ち上げ（米フロリダ、日本時間15時11分）

◆国際経済ｅｔｃ

・英国12月消費者物価指数 (16:00)

・ユーロ圏11月鉱工業生産指数 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国12月消費者物価指数 (22:30)

・米国1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (22:30)

・米国週間石油在庫統計 (16日0:30)

・米地区連銀経済報告 (ベージュブック) (16日4:00)

・インドネシア中銀が政策金利発表

【海外決算】

[米]JPモルガン・チェース 、ウェルズファーゴ 、ゴールドマン・サックス 、シティグループ 、BNYメロン 、ブラックロック

◆新規上場、市場変更 など

〇トランコム <9058> [東証Ｐ･名証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 1月16日 (木) ――

◆国内経済

・12月国内企業物価 (8:50)

・20年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・英国11月月次GDP (16:00)

・ドイツ12月消費者物価指数[確報値] (16:00)

・ユーロ圏11月貿易収支 (19:00)

★米国12月小売売上高 (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国1月フィラデルフィア連銀景況指数 (22:30)

・米国12月輸入物価指数 (22:30)

・米国12月輸出物価指数 (22:30)

・米国11月企業在庫 (17日0:00)

・米国1月NAHB住宅市場指数 (17日0:00)

・韓国中銀が政策金利を発表

・ポーランド中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]ユナイテッドヘルス 、バンク・オブ・アメリカ 、モルガンスタンレー [台]台湾積体電路製造（TSMC） [印]インフォシス



――――――――――――――――――― 1月17日 (金) ――

◆国内経済

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・生活意識に関するアンケート調査 (13:30)

・12月投信概況 (15:00)

・阪神・淡路大震災から30年

◆国際経済ｅｔｃ

・中国12月70都市新築住宅価格動向 (10:30)

★中国12月小売売上高 (11:00)

★中国10-12月期GDP (11:00)

★中国12月鉱工業生産指数 (11:00)

★中国1-12月固定資産投資 (11:00)

・中国1-12月不動産開発投資 (11:00)

・ユーロ圏11月経常収支 (18:00)

・ユーロ圏12月消費者物価指数[確報値] (19:00)

★米国12月住宅着工件数 (22:30)

・米国12月住宅建築許可件数 (22:30)

★米国12月鉱工業生産指数 (23:15)

・米国12月設備稼働率 (23:15)

・米国11月対米証券投資 (18日6:00)



――――――――――――――――――― 1月18日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・大学入学共通テスト（～19日）



――――――――――――――――――― 1月19日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・大阪メトロは万博会場最寄りの「夢洲駅」を開業

◆国際経済ｅｔｃ

・米国でTikTok規制法が発効の予定



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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