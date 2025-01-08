¤«¤Ä¤ä¡Öµí¡¦ÆÚ¡¦·Ü¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥ÄÐ§¡×Ì¦Ç¯¤Ë¡È¥Ø¥Ó¡¼¡É¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤È¤³¤È¤ó¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë
¤È¤ó¤«¤Ä¥Á¥§¡¼¥ó¡¦¤«¤Ä¤ä¤Ï1·î10Æü¤«¤é¡¢¡Öµí¡¦ÆÚ¡¦·Ü¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥ÄÐ§¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥Á¥¥óÆîÈÚ2¸Ä¤ÎH¡Ê¥Ø¥Ó¡¼¡Ë¤Ï890±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡¢Æ±1¸Ä¤ÎL¡Ê¥é¥¤¥È¡Ë¤Ï850±ß¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡Öµí¡¦ÆÚ¡¦·Ü¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥ÄÐ§¡×¤Ï¡¢¡Ö¿·½Õ¤ò·Þ¤¨¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤¿¿Í¤âÁ´ÎÏ¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤â¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·³«È¯¤·¤¿¡×¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤Ø¤ÓÇ¯¤Ë¤«¤±¡¢¡Öº£Ç¯¤â¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤È¤³¤È¤ó¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏL¤ÈH¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢L¤È¸À¤¨¤ÐÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤ä¤Ç¤Ï¡È¥é¥¤¥È¡É¤Î°ÕÌ£¡£¤è¤ê¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¥Ø¥Ó¡¼¡É¤ÈÆÉ¤àH¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµí¡¦ÆÚ¡¦·Ü¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥«¥ÄÐ§¡×¤Ï¡¢¡Ö¿·½Õ¤ò·Þ¤¨¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤á¤¿¿Í¤âÁ´ÎÏ¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤â¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·³«È¯¤·¤¿¡×¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤Ø¤ÓÇ¯¤Ë¤«¤±¡¢¡Öº£Ç¯¤â¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤È¤³¤È¤ó¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏL¤ÈH¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢L¤È¸À¤¨¤ÐÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤ä¤Ç¤Ï¡È¥é¥¤¥È¡É¤Î°ÕÌ£¡£¤è¤ê¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¥Ø¥Ó¡¼¡É¤ÈÆÉ¤àH¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£